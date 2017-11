Odiará Mariana Treviño al futbol

Publicidad

Si en Club de cuervos Mariana Treviño es la dueña de un equipo de soccer, para el cine el balompié será un obstáculo para ellaEsta semana, en locaciones de la Ciudad de México, la actriz arranca el rodaje de la comedia Eres mi pasión y/o el futbol o yo, bajo la dirección de Anwar Safa (El Jeremías)En la historia hace pareja con Mauricio Isaac (Crónica de castas), un hombre apasionado por el deporte de los 22 jugadores en el campo“Es la historia de una pareja y en este contexto el protagonista es un gran aficionado al futbol y de repente se excede y su mujer está un poco harta”, explica Mónica Lozano, productora del filme“Lo que va a descubrirse es que para que una pareja y familia funcione, son un gran equipo y no hay que perder el equilibrio por más pasión que se tenga por ciertas cosas”, agregaLa impulsora de No se aceptan devoluciones, cinta que vendió más de 15 millones de boletos en su corrida comercial mexicana, revela que también participarán equipos profesionales de los cuales no da detalles“Son estadios y equipos que no pueden saberse porque es harto complicado”, comentaSilverio Palacios (Matando cabos) y Patricia Reyes Spíndola (Los Héroes del Norte) integran el elencoMariana Treviño es vista ahora en cines con la comedia Cómo cortar a tu patán, que supera los 2 millones de asistentes a salasEres mi pasión y/o el futbol y yo será el remake de El futbol o yo, cinta original argentinaLa producción se logra gracias a un acuerdo con BCF Capital, firmado durante el festival de cine de Cannes de este añoEn México la lista de películas alusivas al balompié es larga, en las últimas cinco décadasPronto se estrenará el largometraje Campeones, basada en la selección infantil campeona del mundo en 2005, pero ya en cines han estado El sueño de Iván, con Ana Claudia Talancón y Demian Bichir, Rudo y cursi, protagonizada por Los Charolastras Gael García Bernal y Diego Luna y la añeja El futbolista fenómeno, encabezada por Adalberto Martínez Resortes