¿Por qué Selena Gomez y Justin Bieber no confirman su romance?

Justin Bieber y Selena Gomez han retomado contacto y el viernes fueron vistos, una vez más, en una citaSegún reportó el portal de la revista "People", el canadiense hizo una reserva en un restaurante para poder cenar completamente a solas con la cantanteDe acuerdo al citado medio, el local del restaurante Morton's The Steakhouse, ubicado en Los Ángeles, cerró a las 10 ppara atender exclusivamente a la pareja, que previamente había ido a un evento religioso realizado en el Microsoft Theatre"Justin se siente genialPasar la semana completa con Selena es un sueño hecho realidad para élEstá tratando de que las cosas vayan paso a pasoRealmente le entusiasma haber vuelto a retomar contacto con ella", reveló una fuente cercana a Bieber a "People"Pero, pese a lo bien que aparenta ir todo entre Selena Gomez y Justin Bieber, de acuerdo a la citada fuente la cantante de 25 años tiene todavía a prueba a su ex novio, y hay una razón para ello"Él está esperando a que Selena le diga que ya están reconciliados oficialmente y que han vueltoÉl no siente prisa, porque está seguro de que emocionalmente ya están juntos otra vez, pero Justin tiene que ganarse otra vez a su familia, y eso tomara un tiempo", indicó la fuente a "People""Justin siente que realmente ya ha cambiadosabe lo que hizo mal en el pasado y que Selena merece algo mejorÉl quiere estar con ella y hará todo lo que sea necesario para demostrarle que puede ser un buen novio", añadió la fuenteJustin Bieber y Selena Gomez empezaron su romance en el 2011 y terminaron al año siguiente, aunque continuaron frecuentándose hasta el 2014La pareja se separó luego y protagonizó un momento polémico cuando, tras amenazar con cerrar su Instagram por las críticas a su novia de ese entonces, la modelo Sofia Richie, Selena Gomez le dejó un mensaje público y lo acusó de haberle sido infiel"Es curioso cómo los que engañaron varias veces, están señalando con el dedo a los que dieron su perdón y apoyo, no es de extrañar que los fans se vuelvan locosTristeTodo el amor", escribió Gomez en aquella ocasiónEn el tiempo que estuvieron separadosJustin Bieber y Selena Gomez tuvieron varias parejasÉl, además de Sofia Richie, fue vinculado con Hailey Baldwin y Kylie JennerSelena tuvo romances con el dj Zedd y con el cantante The WeekndArtículo Aseguran que Selena Gomez y Justin Bieber regresaron Espectáculos El sitio estadounidense TMZ confirmó que los artistas habrían retomado la relación que concluyó hace tres años