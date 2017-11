PRD abandonó causas sociales, admite Juan Zepeda

Publicidad

Al dejar atrás su camino por la candidatura en el Estado de México, Juan Zepeda dirige sus baterías para ser el próximo presidente nacional del PRDEn una autocrítica al perredismo, afirma que su partido se concentró en la administración pública y abandonó el territorio y las causas sociales, lo que trajo como consecuencia que mucha gente ya no se vea identificada con este instituto político“Lo que ha ocurrido con el PRD en estos últimos 10 años es que entró a un proceso de desmantelamiento paulatino de la estructura territorial por una razón: el PRD ganando gobiernos se mete con todos sus cuadros a gobernar y olvidan el territorio”, dijoEn entrevista con EL UNIVERSAL, el también coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso del Estado de México aseguró que ni la dirigencia nacional, ni otros cargos públicos le obsesionan¿Usted busca ser presidente del PRD? —Estamos en la ruta para renovar al PRD, y ahí puedo servir yo, soy un activo del partido, soy orgullosamente perredista y no conozco de otros partidosComo dice Agustín Lara: “Solamente una vez amé en la vida”, y es el partido [el PRD] que yo amoCon este partido he tenido derrotas, pero también he tenido victorias¿Presidente del PRD o senador? —En un ánimo democrático, en un espíritu democrático, tampoco me voy a obsesionarSi el partido considera que puedo dirigirlo, ahí estaré, pero si cree que puedo servir en otro espacio, lo haréSi no hay candidaturas, también estaré esforzándome para que el PRD se siga consolidandoAhorita el tema del partido me lo han propuesto compañeros, si podemos avanzar en la construcción de un acuerdo unitario, si en ese acuerdo sale mi nombre, pues adelante¿Se prevé división en el partido? —Hay compañeros que han dicho que debería ir a la dirigencia, y en estos próximos días vamos a entrar en esa ruta de renovar la dirigencia en un ánimo democrático, en un ejercicio libre y abiertoSeguramente habrá otros compañeros que quieran competir por la dirección del partido y ojalá seamos sensatos, prudentes y que pongamos oficio político para que quien resulte [elegido], sea por consensoAhora mismo el PRD no está para divisiones, no está para que nos desgastemos en una lucha interna¿Qué le falta al PRD de cara al proceso electoral de 2018? —Mayor presencia territorialLo que ha ocurrido con el PRD en estos últimos 10 años es que entró a un proceso de desmantelamiento paulatino de la estructura territorial por una razón: el PRD, ganando gobiernos, se mete con todos sus cuadros a gobernar y olvidan el territorioEse trabajo territorial que tenían, lo abandonamos y nos volcamos a la administraciónUna vez que estás en la administración, se diluye el partido hacia afueraDebemos regresar a tener una presencia territorial, en las calles, en las colonias, tenemos que garantizar que el PRD regrese a ese trabajo cercano a la gente y que esté atento a las demandas socialesEl PRD tiene que regresar a retomar las demandas y que ya no se ven identificados con el PRD¿Qué característica debe tener el líder del PRD en medio de un proceso electoral? —Primero, quien hoy esté al frente debe tener la claridad de lo que debe ser el PRD, un partido que esté echado para adelante, respetuoso de la legalidad, con firmeza, que reencuentra a esos sectores sociales que hemos dejado de lado, un PRD que construya desde abajo, que abra al partido a otros sectoresSe debe abrir y no tenerlo solamente como franquicia para los cargos popularesEl nuevo dirigente debe ser abierto al diálogo, muy tolerante, que sepa que el oficio político se basa en ello¿Usted impulsaría el Frente Ciudadano por México? —Desde luegoEs una ruta que el PRD y que el nuevo dirigente debe asumir¿Alejandra Barrales lo ha hecho bien como presidente del partido? —SíNo por nada las cuentas que va a entregar Alejandra Barrales son las de un PRD fortalecido, que ella no recibió [así], que iba a la baja, y ahora es un partido que está en las mesas de negociaciones y que me consta que Alejandra hizo lo imposible para que el PRD lograra los mejores resultados¿Cómo se debe elegir al candid ato presidencial del Frente? —Debemos tener un consenso en el Frente para elegir al candidato presidencialTambién se debe impulsar a un personaje sin partido que pueda abanderar el frentePerfiles hay varios, por ejemplo, Enrique Krauze, un perfil de esa naturaleza puede ser candidato a la Presidencia de la República¿Usted cree que ahora mismo es incapaz la izquierda de unirse para 2018? ¿La unidad de PRD con Morena es viable? —No, porque el proceso ya inicióCada partido ya trae su propia estrategia para el [proceso electoral] de 2018, pero voy aún más allá, la actitud de Andrés Manuel López Obrador no ha cambiado