En Santiago de Anaya no es funcional el plebiscito

Los usos y costumbres en Santiago de Anaya no han funcionado del todo bien, porque los últimos alcaldes que fueron elegidos mediante plebiscito han quedado mal con la cuenta pública, según los reportes de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.Utilizan un plebiscito para seleccionar al abanderado tricolor en este municipio que no cene de alternancia, y este acto es mucho más concurrido que la votación en las urnas.Tan sólo el actual presidente municipal Jorge Aldana Camargo, fue seleccionado como candidato priista con mil 300 votos, mientras que en la contienda electoral ganó con mil 100 sufragios.De acuerdo con los pobladores, el plebiscito es con el único fin de que no les impongan candidatos o presidentes municipales.Sin embargo, el presidente municipal 2009-2012 Cliserio Ramírez Mendoza no comprobó un millón 700 mil pesos a la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH).Otro ex alcalde priista es Fidencio Gachuz López, quien tan solo durante la cuenta pública 2014 no logró comprobar 6 millones de pesos.Incluso, Gachuz Ramírez fue denunciado por la ASEH por no comprobar 7 millones de pesos, por lo que es la cuarta denuncia en su contra.