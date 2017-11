Sin castigo el homicidio de un comunero

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras el enfrentamiento entre integrantes de la pequeña propiedad y del régimen comunal que dejó como saldo a una persona muerta en noviembre del año pasado, hasta el momento las autoridades no han detenido a ninguna persona.El conflicto ocurrió el pasado 13 de noviembre de 2016 cuando delegados del barrio de Dios Padre, Ixmiquilpan, citaron a una faena de carácter urgente bajo el argumento de que los comuneros habían trabajado terrenos con manantiales que abastecen a cuatro localidades.Sin embargo tras no realizar dicha faena, los delegados optaron por convocar a una marcha, por lo que tal grupo de vecinos con mantas en mano comenzaron a realizar consignas contra ex gobernadores por el conflicto de tierras.La marcha fue hasta la carretera México-Laredo, a la altura del Rancho Damasco, lo que generó la molestia por parte del grupo de comuneros.Quienes el ver que más de mil personas de la pequeña propiedad marchaban comenzaron a disparar al aire, lo que llevo al grupo de vecinos a entrar a dichas tierras y de igual forma vecinos de la pequeña propiedad comenzaron a realizar detonaciones de arma de fuego.En donde se llevó a cabo la detención de dos personas así como la pérdida de una vida producto de dos disparos.Sin embargo, integrantes de la pequeña propiedad iniciaron mesas de diálogo con el secretario de gobierno, Simón Vargas Aguilar, con la finalidad de evitar alguna detención debido a que eran señalados por incitar la marcha y disparar contra el grupo de comuneros.En la reunión los comuneros del poblado negaron la versión de que un policía disparó contra el hoy occiso ya que las fuerzas estatales llegaron a la comunidad media hora después del enfrentamiento.Pese a que el grupo de comuneros solicitó las respectivas carpetas de investigación al secretario de gobierno, hasta el momento no existe ninguna respuesta.Además de que autoridades de gobierno del estado dejaron de entablar mesas de dialogo con ambos bandos desde enero cuando al menos cuatro municipios del Valle del Mezquital protestaron contra el gasolinazo.El poblado de Dios Padre tiene un mandato presidencial que indica que todas las tierras son propiedades comunales a excepción de las que puedan comprobarse que cuentan con algún propietario.Esto ha generado un enfriamiento entre ambos grupos quienes aseguran ser los dueños de las tierras.