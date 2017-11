Todo por su nombre

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

...que llevan una grave carga humanitaria, que van de la mano con la responsabilidad social, otros que suman al bienestar de la sociedad, sin embargo, creo que el periodismo reúne todas esas pasiones.Por esa pasión, esta columna vuelve a aparecer ahora en el diario digital AM Hidalgo, que tiene el firme propósito de crear su propia comunidad, de interactuar con ella y sumarse a su propósito de natural crecimiento.La plataforma sobre la cual se construye AM Hidalgo, tiene 40 años de experiencia, talento reconocido por diseño y calidad periodística, además de un código de ética riguroso que nunca simula para omitir o mentir.La disponibilidad del propietario, ingeniero Enrique Gómez Orozco y del fundador del AM, Don Ernesto Gómez Hernández por crear un nuevo frente periodístico, permitió crear la edición digital en Hidalgo, razones para sumarnos al equipo, trabajando de manera conjunta la casa matriz.Gómez Orozco, reservado en sus observaciones, sólo demanda honestidad en la práctica de este bello oficio que es el periodismo.Bajo estos preceptos arrancamos este nuevo espacio de información que tendrá la puerta abierta para las voces divergentes, para las acalladas, para aquellas que tienen algo que decir en pro de esta sociedad hidalguense que no alcanza a despegar.Este naciente medio informativo no trae consigna, sólo viene a sumarse a quienes realmente busquen hacer florecer el esfuerzo de los hidalguenses.Y esta columna, mantiene su directriz de ser escrita desde una visión ciudadana y abierta a todos los temas de interés general.Nimiedades: De nueva cuenta, un hidalguense se queda con ganas de despachar desde Los Pinos.