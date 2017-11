Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La región Tula-Tepeji se ha convertido en el principal foco de atención de la policía estatal en cuanto a la ordeña de ductos de hidrocarburos, pues en lo que va del año el 60 por ciento del combustible recuperado fue en esta zona.En los últimos once meses, fuerzas de seguridad aseguraron 524 mil 19 litros de hidrocarburo en los 10 municipios que comprende la región, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).En comparación con el aseguramiento en toda la entidad de 871 mil 676 litros durante el primer año de gobierno estatal, según lo informado en recientes fechas por Mauricio Delmar Saavedra, titular de la SSPH.Al hacer el comparativo, y pese a que existe un mes de diferencia entre ambas cifras, en los 10 municipios de la zona se ha recuperado el 60 por ciento de los litros que en primera instancia habían sido extraídos ilegalmente.Tula concentra la mayor recuperación de “huachicol” con 193 mil 635 litros, equiparable al 37 por ciento de la zona.Después Tezontepec de Aldama, donde se recuperaron 127 mil 964 litros, equivalente a casi el 25 por ciento.Estos dos municipios concentran 62 por ciento de hidrocarburos rescatado de toda la región.A nivel estatal, ambas demarcaciones suman casi 37 por ciento de la extracción total en la entidad; alrededor del 22 por ciento corresponde a Tula y 15 por ciento a Tezontepec de Aldama.Tepetitlán es el tercer municipio con 65 mil 205 litros recuperados, sigue Atotonilco de Tula con 45 mil 75 litros.Atitalaquia con 35 mil litros, Tlahuelilpan con 26 mil 340 litros y Tetepango tiene 11 mil 130 litros recuperados.Así como Tepeji con nueve mil 650 litros, Ajacuba con seis mil litros y otros tres mil 020 en Tlaxcoapan.La extracción ilegal de hidrocarburos es competencia federal pero acarrea problemas a policías estatales y municipales al generar robo de vehículos con violencia, portación ilegal de armas, reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas y daño ambiental por el derrame de gasolina en caso de fugas, enfatizó Delmar Saavedra.En el periodo del 5 de septiembre de 2016 al 22 de octubre de 2017 se han realizado 28 aprehensiones por la Policía Municipal, 22 en apoyo al Ejército y fuerza física de Pemex y seis puestas a disposición de la PGR, informó el titular de la SSP Tula, Fermín Hernández Martínez.Durante los operativos, tres patrullas registraron daños por arma de fuego aunque no hubo heridos. Algunos elementos se han enfrentado a golpes contra los supuestos huachicoleros, dijo.Asimismo, encontraron y pusieron a disposición de autoridades federales 44 vehículos relacionados.Siete vehículos más fueron decomisados con bidones y mangueras se pusieron a disposición del juez conciliador municipal debido a que no contenían gasolina y eso imposibilita que tome parte la PGR.