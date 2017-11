‘Toman vuelo’ jóvenes empresarios en Corredor Industrial

Publicidad



“La iniciativa nace con Carlos Cortés y Pedro Hernández en su tiempo, yo estaba desde el consejo del 2014; la intención de formar AJEI era para agrupar a todos los empresarios y hacer Networking entre nosotros, formar una asociación que pudiera crecer y tener empuje en la sociedad civil”, refirió, indicando que los empresarios dedicados a diferentes rubros, no sólo buscan el crecimiento económico de Irapuato con sus empresas, sino también su desarrollo social, trabajando proyectos de medio ambiente, de apoyo a grupos vulnerables,y a consejos municipales.

“Nos damos cuenta cómo estamos parados ante el municipio, el gobierno, las oportunidades que podemos tener para las empresas, hay muchos empresarios que han crecido por la información que se brinda al estar en AJEI”, enfatizó.



“Viven en condiciones muy injustas, lo que hacemos es hacer proyectos con ayuda de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del estado, impulsamos esto para bajar recursos al municipio de Irapuato (...) vamos a beneficiar a cerca de 500 personas”, dijo, destacando que al ser un trabajo transversal, buscarán los tiempos correctos para la aplicación, para evitar que el apoyo sea visto con tintes político electorales.



“Es para capacitarnos, a nuestras empresas, y proveer de servicios o productos a estas grandes empresas; hay que cumplir con los lineamientos que ellos piden para poder ser proveedores, hay que cumplir con certificaciones, capacitaciones, personal, horarios, este convenio nos va a servir para estar de la mano con ellos”, destacó.



“Lo que queremos lograr es ser una asociación reconocida en todo el Estado, para poder buscar proyectos, pero para esto se tiene que tener un currículum, una cartera de proyectos que generen otros más grandes”, puntualizó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

han sido los principales motivos de la consolidación de la, fundada el 8 de agosto del 2014, con la participación de, para atender sus necesidades, pues entonces no existía otra asociación similar., señaló que actualmente ésta cuenta cony el mismo número de empresas grandes y pequeñas que generan mil 600 empleos directos en conjunto.Aunque en 2014 existían cámaras empresariales y asociaciones civiles, éstas no eran acordes con el total de sus necesidades y estaban más enfocadas en empresarios ya consolidados, por lo que, que actualmente agrupa a empresarios de los sectores, entre otros.Ignacio Gómez Benítez.Para este año, la asociación cuenta con, como laen situación vulnerable en comunidades rurales. Para ello, los agremiados realizaron un estudio de las comunidades más marginadas, de la mano de autoridades municipales, para beneficiar a quienes no tienen agua ni espacios dignos.Gómez Benitez indicó que otro de los proyectos es, en Silao, encaminado a tener contacto con empresas Tier 1 y Tier 2 en el sector automotriz.El Presidente de AJEI señaló que dentro del Comité de Responsabilidad Social, también buscarán la(CRIT), para recaudar desperdicios de grandes empresas, que se donen para atención de personas con discapacidad.Gómez Benítez indicó que actualmente, y participan en la fiscalización de aplicación de recursos en el programa Impulso Social de Gobierno del Estado.Asimismo invitó a los jóvenes empresarios de Irapuato a, para sumar esfuerzos por el cambio de la realidad social de Irapuato y sus condiciones económicas.