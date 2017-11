¿Destino o suerte?

Publicidad

“Nuestro bien y nuestro mal no existen más que en nuestra voluntad”EpictetoTodos en nuestra vida hemos escuchado o dicho frases como “¡tienes mucha suerte!”, “hoy no fue mi día de suerte” o “estaba en el destino que esto pasara”. A veces decimos esto más por costumbre que por realmente creer en una cosa o la otra.¿Por qué creer en el destino o la suerte? A veces necesitamos creer que nuestra vida ya está escrita y que no importa lo que hagamos, si algo está en nuestro destino, entonces va a suceder. En ocasiones le atribuimos lo que nos pasa a la suerte y no nos detenemos a pensar en que la “suerte” o “destino” son las consecuencias de nuestras acciones, que lo que hicimos y hacemos nos lleva al lugar en el que estamos ahora.En lo personal, tiendo más creer en la suerte que en el destino. A creer que la suerte es un acomodo que puede jugar a favor o en contra: a veces es buena, otras veces es mala. En mi caso pareciera que es más mala que buena: cuando recuerdo algunas experiencias que podría considerar “desastrosas”. Me ha pasado de todo: desde quedarme encerrada en un baño en el kínder, hasta ir caminando junto a mis hermanos y ser la única que se golpee con algo en el camino. Pero luego, recuerdo que sigo viva y se me pasa. La mala suerte se vuelve buena. Y es que, como dice Montaigne, a veces “lloramos y reímos por una misma cosa”.Como mencioné anteriormente, a veces preferimos creer que las cosas ocurren son por cuestión de suerte o destino, tal vez prefiero pensar que tengo mala suerte para no admitir que a veces puedo ser un poco distraída y torpe. Cada uno puede creer en lo que quiera, pero también tenemos que entender que hay ocasiones en las que las cosas pasan gracias a nuestras acciones, nosotros somos los autores de nuestros triunfos y desgracias. De igual manera, tal vez el destino y la suerte no son más que coincidencias.