El Día de Muertos, que se celebra el día 1 noviembre de cada año, quizá sea más propio denominar como Día de los Muertos, es una de las tradiciones más relevantes de nuestra cultura, no sólo porque es una mezcla de aspectos culturales de nuestros ancestros indígenas y de la religión cristiana que los frailes misioneros trajeron al ahora México, si bien no sólo a éste.Esta tradición que durante la época colonial se fue formando y que en el México independiente se mantuvo, no obstante que en algunos momentos fue tildada de tener elementos contrarios al catolicismo, se fortaleció a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, sobre todo en la clase media y popular y no tanto en la que hemos dado en llamar la clase alta. La Iglesia Católica misma la toleraba pero no la había acogido pues se mantenía dentro de lo que la conmemoración religiosa del Día de los Fieles Difuntos imponía.A partir quizá de los años 60 comienza a extenderse en México una tradición que nos llega, básicamente, de los Estados Unidos de América y que se celebra precisamente en la víspera del día de todos santos que es un día antes del día de muertos, me refiero al Halloween.No obstante que se dijo se trataba de una festividad no solamente extranjera sino incluso pagana y contraria a la religión católica se fue extendiendo, pues aquello de que los niños y los adolescentes salieran a tocar las puertas de las casas para pedir dulces con la advertencia de una travesura si no obtenían el regalo, fue un atractivo para los niños y las familias, sobre todo de clase media y alta.Influyó mucho el que el comercio en general pronto tomó la enseñanza de los comerciantes norteamericanos en cuanto a promover los disfraces y el consumo de otros productos vinculados al Halloween, en lo que tuvo éxito pues en la actualidad es un renglón de ventas importante para muchas tiendas.Esa pretendida tradición extranjera ciertamente se extendió en cuanto a la petición de regalos y a las fiestas de disfraces, pero nunca en realidad consistió un peligro para las tradiciones y enseñanzas cristianas y católicas. El Halloween llegó para quedarse y actualmente convive con las festividades de Todos Santos y del Día de Muertos.De esta última a partir, quizá, de los años setenta u ochenta del siglo pasado comenzó a tener un incremento y mayor aceptación en prácticamente todos los ámbitos sociales, pues uno de los elementos objetivos y característicos como son sus altares a las personas fallecidas (altares de muertos) fueron extraídos de la casa y llevados a las escuelas, oficinas, espacios públicos y privados, disminuyendo o casi suprimiendo el contenido religioso indígena y cristiano que de origen tienen para incorporarles aspectos laicos, pero manteniendo siempre la idea de que son el medio, no tanto para mantener comunicación con las personas fallecidas como en algunas comunidades indígenas se tiene la convicción, sino para recordarlas y exaltar su memoria en razón del respeto, cariño, pero también por los méritos de sus acciones en diferentes ámbitos sociales y políticos incluso. Se convierte pues en una fiesta para recordar a los muertos propia de nuestro país.Sin embargo un peligro se cierne, pues comienzan a aparecer hechos que pueden llegar a desvirtuar la esencia de la festividad y el principal elemento objetivo de esta, que es el mencionado altar con sus peculiares características. Así hay quienes realizan ahora altares para personas vivas como un homenaje a estas. Es el caso del altar de muertos para los rescatistas que brindaron su tiempo y expusieron su vida después del terremoto del 19 de septiembre de este año. La intención es buena pero no la forma pues se trastoca la esencia. Igual pasa cuando algunos quieren utilizarlo a manera de protesta pública o para obtener justicia por alguna circunstancia. También aquí se deja a un lado lo que es lo fundamental en la tradición, independientemente de que la protesta sea justificada. El pretender incorporar a la festividad tonterías tales como los desfiles de los muertos vivientes, resulta todavía más peligroso porque esa línea es simplemente comercial en el ámbito de lo peor de la televisión y del cine.La aparición de las “Catrinas” y de otras representaciones de la muerte no parecen ser inconveniente a la tradición, pero hay que tener cuidado de no caer en creer que se trata con ello de un culto a la muerte. Ello no es así, en el día de los muertos se conmemora a nuestros difuntos y no a la muerte en sí, aunque obviamente exista una vinculación. Hay que comenzar pues a llamar la atención sobre esos elementos extraños que pueden banalizar o como decimos en el lenguaje popular en México “chotear” esa tradición. Cuidado, pues.Posdata. -En algún artículo anterior dije, que en Irapuato los conductores de automóviles hacemos lo que nos da la gana. Rectifico. No sólo los conductores, sino también las autoridades de tránsito o movilidad como ahora se les dice, las que no cumplen con sus obligaciones, como es fácil constatarlo.