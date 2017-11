Cantera leonesa, entre claroscuros

Publicidad



“Yo en lo único que me fijo es en el rendimiento, y el rendimiento de él no está siendo bueno en los entrenamientos y tampoco en el partido”, dijo sin tapujos el ‘Chavo’, quien agregó que hay factores extracancha, que no han abonado a la continuidad de López con el primer equipo.



“Él (Leo López), puede recapacitar y tiene las puertas abiertas para tener una oportunidad, pero creo que el Club es tan grande, que no hay ningún futbolista que pase por encima de la institución”, sentenció.



“Está todo abierto, el caso de Iván Rodríguez es el más claro, las oportunidades están para todos”, dijo Gustavo Díaz al cuestionarle el rol que tiene la cantera en su plantilla. “Estamos viendo a todos los chicos y ellos están viendo la intensidad que nosotros pretendemos para jugar en el equipo, a pesar de que muchos tienen calidad, nosotros exigimos una intensidad muy alta”.

Laen el Apertura 2017, y tiene a, como principales protagonistas.La separación indefinida de jugadordel primer equipo, ha devuelto los reflectores al tema de la cantera, donde mucho se preguntan, si las fuerzas básicas del Club León, están en “peligro de extinción”.Si bien, no se puede juzgar el proceso de los canteranos por un solo caso como el de Leo, es claro que(solo Liga MX),en los últimos años.fue directo al señalar porqué Leonel López fue apartado del equipo.Leo debutó en Primera División en el Apertura 2014 cuando Gustavo Matosas era técnico del León, sin embargo, tuvo su oportunidad en la titularidad en el ciclo del DT Javier Luis Torrente, aunque tras su salida, el futbol de López y las oportunidades han venido a menos.Y es que tras jugar 41 partidos desde su debut, hoy con el profesor Díaz apenas acumula 17 minutos en Liga MX y producto de dos apariciones.Lamentablemente lo de Leonel no es un caso aislado, pues en el futbol mexicano es común que un joven debute en Primera pero que desaparezca del mapa al poco tiempo.Hoy López tiene las puertas abiertas para recuperar su mejor forma, y tiene la palabra de su entrenador, que de antemano ha dejado en claro, que en el primer equipo, está, quien merece estar.vive un caso similar al de, pero tiene una ventaja, pues depende solo de Iván no ser una estrella fugaz, tal y como lo han sido muchos de sus compañeros de cantera desde que el León ascendió a Primera División en 2012.Así como Javier Torrente se ‘casó’ con Leo, es, quien ha decidido que en su esquema táctico, la aparición dees fundamental.Aunqueen el Clausura 2017, es con el ‘Chavo’ Díaz con quien ha ganado regularidad y un puesto en el once inicial. Y si algo es claro con Gustavo Díaz en el banquillo, es que ni los canteranos ni los jugadores suplentes del primer equipo la tendrán fácil.El ‘Chavo’ sabe de lo que habla., mismo que despertó el interés de equipos de Primera Division a los fueron vendidos por el directivo Guillermo Lara, (sin el ‘permiso’ de Díaz), y a los que ya no les pudo sacar más ‘jugo’.Aldo Rocha.Futuro, promesa, joya y una infinidad de adjetivos se les ha dado a muchos de los jugadores que han logrado debutar con León en el máximo circuito o mínimo en la Copa MX, pero que con el paso del tiempo, muy pocos (por no decir ninguno), se han convertido en una realidad.La muestra más clara está plasmada en la era de Gustavo Matosas como entrenador felino. El uruguayo dio oportunidad a por lo menos 15 jugadores, de los cuales solo Aldo Rocha es quien se mantiene con buen nivel en Primera División, aunque lo hace con el equipo de Monarca Morelia.Para sobrevivir en el futbol, esos canteranos han tenido que buscar nuevos aires, algunos perdidos con equipos de media tabla del Ascenso MX y otros más incluso en equipos centroamericanos, donde al menos tienen ritmo futbolístico y a la espera de que su representante les busque acomodo en México en el siguiente periodo de transferencias.