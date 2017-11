Publicidad

Diego Forlán rompió el silencio y confesó que América le ofreció venir a jugar a México. En ese tiempo el jugador uruguayo se encontraba jugando para un equipo del futbol europeo.América se interesó en mí cuando estaba jugando para el Atlético de Madrid. Era complicado que me fuera a México.Después me fui a Brasil y Japón. Las ofertas económicas fueron mejores, comentó en entrevista para ESPN."Lo importante era estar cerca de mi familia, por eso no me fui a jugar a México"."Me encanta el balompié mexicano, es un futbol que atrae pero por una u otra cosa ya no se dio", finalizó.