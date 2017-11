Publicidad

León ganó tres partidos en su primer torneo dentro de la Liga Femenil MX, sumó un total de 10 puntos que sin embargo, es una cifra muy corta comparada con el aprendizaje obtenido y el panorama que se abrió luego de esta primera experiencia.La participación del equipo femenil esmeralda llegó a su fin hace unos días y aunque se cumplió con un torneo aceptable, tomando en cuenta la premura con la que se armó el plantel, es claro que se necesita mejorar para aspirar a mejores resultados.“Se elogia el esfuerzo de las chicas esmeraldas, pero aquí sí se marca diferencia cuando no hay un trabajo cimentado en lo físico, en la técnica y en la táctica. En esta temporada se pagó la novatez y ha sido de mucho aprendizaje para el Club León, pues nos hemos dado cuenta que se está muy atrás en el trabajo femenil a nivel profesional”, aseguró Gerardo Lugo, columnista de a.m.En esto coincidió Luis Miguel Guerrero, del programa radiofónico Magazine 21 y también columnista, quien agregó que pese a la novatez del plantel, la experiencia de José Guadalupe Mota, técnico del conjunto esmeralda, será clave en el trabajo que se realizará.“Si alguien conoce el medio local es precisamente el profe Mota. Estoy seguro que con tiempo y con un plan de trabajo adecuado, se tendrá una mejor actuación en la siguiente temporada”, comentó.Ya buscan refuerzosEn este aspecto, el director de Fuerzas Básicas del Club León Ricardo Enríquez, señaló que en esta ocasión no se realizarán visorías abiertas, sino unas más específicas tomando en cuenta el conocimiento del timonel en el sector femenil.Por su parte, el histórico arquero Antonio Carbajal, pidió a las jóvenes verdiblancas enfocarse en trabajar y pensar menos en las condiciones externas que tienen que enfrentar, pues si se quiere triunfar, el camino no será nunca sencillo.“No están para ganar mucho, eso es con el tiempo, yo al inicio cobraba solo para la renta y la comida, a mí no me quedaba nada y tenía que trabajar. Para llegar a ser mejor se tiene que trabajar mucho, tener la ilusión de triunfar pero no engañarse ni creerse más, que dejen de lado las envidias, las ‘grillas’, sé que quieren triunfar pero eso se logra en base a lucha”, manifestó.