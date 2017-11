Pirlo jugó su último partido

Publicidad

Andrea Pirlo jugó sus últimos minutos de futbol con el New York City FC. Pirlo ya había anunciado su retiro de las canchas al termino de esta temporada, por lo que con la eliminación de su equipo de los Playoffs, significa que fue la última vez que veremos al brillante mediocampista jugar al futbol de manera profesional.En el Yankee Stadium, New York City FC se impuso 2-0, pero la cuenta del global favoreció 4-3 a Columbus.El delantero español David Villa adelantó al local al convertir un penal a los 16 minutos y el zaguero eslovenio Andraz Struna aumentó a los 53 con un remate que rozó la cabeza del zaguero rival Jonathan Mensah.NYCFC dispuso de dos inmejorables ocasiones para en el tramo final para inclinar la balanza a su favor. A los 66, el volante argentino Maximiliano Moralez cabeceó apenas desviado y, poco después, el extremo costarricense Rodney Wallace bajó un balón con el pecho, se sacó la marca de un zaguero y remató directo al poste.El volante italiano Andrea Pirlo, el ex de Juventus y Milan que en octubre anunció su retiro, ingresó a los 90 minutos para NYCFC.