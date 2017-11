Cuestionan gays al Frente Ciudadano

Publicidad



“El Frente Ciudadano por México, nos parece muy extraña esta alianza que han hecho a nivel nacional porque, como sabemos bien, el PRD apoya al 100% al colectivo LGBTTTI en todo su esplendor, y de la misma manera sabemos de antemano que el PAN no y más acá en el Estado de Guanajuato”, señaló Ruiz Valtierra, y dijo que en Guanajuato el matrimonio igualitario y el apoyo a su comunidad será un tema muy debatido, al desconocerse cuáles intereses ganarán y, sobre todo, por qué Acción Nacional mantendrá su compromiso con la sociedad conservadora.

“Porque son muchos votos los que se van a manejar por la sociedad conservadora, es un tema muy debatible porque ya conocemos la postura de las autoridades y de los legisladores, la mayoría de ellos son de extracción panista”.

“Yo no creo que en Guanajuato el PAN se vaya a querer comprometer en los estatutos que tiene el PRD con la comunidad LGBTTTI, pero van a poner las cosas en la balanza, si por un lado el PAN analiza que va a tener más votos apoyando una sociedad conservadora, pues claro que no va a permitir que se le brinden estos derechos al colectivo LGBTTTI”, lamentó.



“El PRD tiene el antecedente de que ha tenido ideas, pensamientos y leyes progresistas, sin embargo, dudo que éstos dos últimos puedan aprobar algo respecto al tema por sus estatutos”, expresó.

“En Guanajuato hay una mayoría panista entonces a pesar de que todos los demás partidos estén a favor, por la mayoría que tiene el PAN, este tipo de iniciativas como el matrimonio igualitario o identidad de género no tienen gran empuje”, recalcó.



“Cuando se dan este tipo de frentes, estas coaliciones, tú pones sobre la mesa en donde tienes coincidencias y dejas de lado donde tienes diferencias, no serán tema de coalición. Donde tenemos diferencias, no van ni para un lado ni para el otro, no van a estar en la plataforma del frente para no conflictuar ni a un partido ni al otro”, señaló el dirigente municipal blanquiazul.

