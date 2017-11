Minimizan contratación repetitiva de empresa

Publicidad

Alfredo Ling Altamirano, presidente del PAN en León señaló que no afecta al partido las diferentes contrataciones de una empresa en favor de beneficiar imagen política.Como el caso de Diego Rodríguez Vallejo, ex secretario de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU), en donde se contrató a la empresa Ser Tech . De R.L de C. V para posicionarlo.Ling Altamirano señaló que tendrá que ser el Gobierno del Estado que responda, pero la contratación no mancha ni al partido, ni el camino rumbo a las elecciones el próximo año.