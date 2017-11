Cataluña, el pleito de ser o no ser

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cantaban, bailaban y lloraban… Las emociones están a flor de piel en el paroxismo nacionalista. Miles de catalanes alzaban los brazos y se hermanaban con la declaración de independencia… pero, pronto, más pronto que tarde, España, acompañada del mundo, dijo que castigaría a los independentistas catalanes, desconociéndolos y tomando el poder de la Generalitat.El problema catalán es un entramado complejo; algunos, pocos, creen entender de lo que se trata, los demás se preguntan qué pretendía ese despliegue de desafíos a la nación española como un todo, que presenció el mundo. Esto no excusa al presidente Rajoy de procurar oportunamente una solución política, pero tampoco excusa a Puigdemont de llevar el caso al extremo.¿Qué representa Cataluña? ¿Qué puede explicarnos la historia? En el año 795 Carlomagno, deseando poner un límite a las pretensiones de los árabes omeyas, invasores de la península ibérica, cruza los Pirineos, se adentra en lo que hoy es Cataluña y establece la Marca Hispánica; es decir, deja a Cataluña dentro de su imperio y fuera de lo que hoy sería España. Entrega esa zona para su administración a francos y habitantes locales y así nace Gothladia o Cataluña la Vieja.Sin embargo, hay mucha historia atrás. ¿Qué era ese territorio y quiénes sus habitantes? Su poblamiento se remonta al año 66 mil antes de nuestra era y luego pasaron por él diversas culturas nómadas y pueblos como los ligures, pobladores de África del norte, los celtas, los íberos, los fenicios, los griegos, los romanos y los árabes. Todos dejan una huella.En el año 575 a.C., los griegos fundaron el puerto de Ampurias con fines de intercambio comercial e introdujeron los cultivos de cereales, vid y olivos, así como el uso de la moneda. Los romanos llegan en el año 318 a.C. y conquistan la mayor parte de la península ibérica, para permanecer siete siglos. Establecen importantes vías de comunicación: calzadas y puentes e introducen el latín como lengua. En Cataluña crean Gerona, Barcelona y Tarragona.Como resultado de la decadencia del Imperio Romano, en el siglo V d.C., pasará por Cataluña la invasión visigoda y a partir del 711, precisamente por las pugnas entre los nobles godos, se asentarán los árabes en dos tercios del territorio español, incluyendo Cataluña.El siguiente gran paso se da en 1137, cuando Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, toma en matrimonio a la princesa Petronila de Aragón. Se unen las dos cabezas, pero cada territorio mantiene sus instituciones y su lengua. Berenguer absorberá en sus dominios la región de Tarragona en el sur, instaurando un sistema de concejos y concediendo fueros especiales a los repobladores, después de la expulsión de los árabes.Cataluña se convertirá en una potencia marítima y comercial. Nacen instituciones propias avanzadas. Más tarde, las diputaciones para la recaudación de impuestos tomaron el nombre oficioso de Generalitat catalana y en el siglo XIV se nombraría al primer presidente de ésta.Se casan Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Ambos reinos tienen dos monarcas pero mantienen sus instituciones y su administración. Se descubre y coloniza América. Cataluña no participa de esa colonización; sin embargo, sigue su expansión extendiéndose hasta Cerdeña, Sicilia y Nápoles.En 1640, ante la Guerra de los Treinta Años, el hombre de confianza del rey Felipe IV, el conde-duque de Olivares, propone unificar armas y leyes de los demás reinos de la península conforme a las de Castilla, con la consigna “Muchos reinos pero una ley.”Como resultado, se da en Cataluña una sublevación de los campesinos que dura 12 años con la intención de mantener la autonomía y mejorar sus condiciones de vida. A finales de ese siglo se estructuran los reinos de Navarra, Castilla, Granada y Aragón. Ahí empieza a nacer la nación española.Al iniciarse el siglo XVIII, muere sin descendencia Carlos II de Aragón, el Hechizado, y se produce una guerra de sucesión entre los Borbón y la casa de Austria, los catalanes se inclinan por ésta última oponiéndose al centralismo francés.Son derrotados, Barcelona ocupada y el monarca borbónico suprime sus instituciones y leyes y prohíbe el uso del catalán. Pasan a depender de Madrid.En el siglo XIX Cataluña vive un proceso de crecimiento industrial, comercial y agrícola y surge el catalanismo político, la burguesía catalana exigía protección para su industria textil. En 1842, ante la amenaza de un acuerdo arancelario entre España y Gran Bretaña, se produce una insurrección y el régimen central español bombardea Barcelona y resurge el pre-nacionalismo, en lo que se ha llamado la Renaixença, que deriva en el nacionalismo cultural catalán y en la búsqueda de instituciones políticas propias.En las segundas guerras carlistas en torno a la sucesión de Isabel II, los catalanes se inclinan por Carlos Luis de Borbón, porque les ofrece más garantías de restaurar las instituciones perdidas, pero una vez más son derrotados y siguen dependiendo de Madrid.En los años 30 del siglo XX, durante la República Española, el movimiento de autoafirmación catalán recupera el Estatut d’Autonomía, pero el franquismo vuelve a prohibir las instituciones y el uso del catalán.La esencia de la polarización política que vive hoy Cataluña se origina en la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía que la Generalitat presentó en 2006, que calificaba a Cataluña como nación y al catalán como idioma oficial.Las Cortes de España rechazan esas dos propuestas y aprueban el Estatuto sin ellas. En su momento, votando los catalanes, lo aceptaron.Los nacionalismos y las religiones han sido las causas que más sangre han derramado en la historia de la humanidad. Siempre ha existido la pregunta de si la humanidad hubiera sido mejor sin estos dos inflamantes ingredientes doctrinarios.Hoy, en el exilio, el expresidente Carles Puigdemont es prófugo de la justicia española, su vicepresidente Oriol Junqueras y ocho de sus funcionarios están ya en prisión. Son rechazados y proscritos.Los bancos y mil 200 empresas huyeron despavoridos de la entidad catalana; mientras en Barcelona, corean a gritos “¡Visca Catalunya!” y “¡Fora, fora, fora, la bandera española!”.Las emociones y los nacionalismos se confrontarán nuevamente en las elecciones programadas para el 24 de diciembre… “Las calles serán siempre nuestras”, dicen los independentistas contra los que gritan “Yo soy español, español, Puigdemont a prisión…”. Cataluña, el pleito de ser o no ser. En 600 años de pretensiones independentistas, sólo han logrado serlo por 11 días.Fuentes:*Santos Yanguas, Juan, (1997). Los pueblos de la España antigua. Historia 16. Información e Historia, S.L. Madrid.*Wikipedia.*Ramoneda, Josep. Historia de un fracaso. El País. 27 de septiembre de 2017.