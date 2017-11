La Olla: Diálogo de sordos

Publicidad

Ante el alza exponencial de la inseguridad y la violencia en Guanajuato, hay un diálogo de sordos.Para hacer frente a la grave crisis, lo primero es reconocerla.El reparto de culpas y las justificaciones son inútiles frente a los datos duros. Todos tienen una parte de razón en lo que dicen, los críticos que ponen el dedo en la llaga sobre el baño de sangre en la entidad, y las autoridades que salen a defenderse con el argumento de “no estamos tan mal” en el índice nacional.La última exhibida que caló hondo en Palacio de Gobierno fue la publicación de la revista Newsweek en Español que en su último número trae en su portada a Guanajuato como la entidad más violenta.La respuesta fue la que ya conocemos: que confunde el sumar homicidios dolosos con culposos, y que, considerando sólo los primeros, somos en el índice nacional el lugar 15, es decir, hay 14 peores.“Alguien está empeñado en incendiar Guanajuato”, responde el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca. Luego la misma explicación de que en el sexenio de Márquez se duplicó el número de policías estatales, que no todos los municipios hacen su tarea por dignificar a sus policías, que el principal problemas son delitos del orden federal pero que sin embargo no se rajan y le hacen frente, etc, etc.La oposición tampoco aporta muchas ideas y no hace la chamba de fiscalizar los resultados del gabinete de Seguridad en el Estado y pedir cuentas. Nos quedamos en la grilla de las declaraciones.Los municipios se muestran incapaces y las autoridades federales escurren el bulto (checar los pobres resultados de Pemex en el combate al robo de hidrocarburos y la PGR frente al crimen organizado).Así que ya nadie escucha, no hay un diálogo de qué más se puede hacer, cada quien se atrinchera, y ya.Un vistazo a los datos oficiales nos dice que el enfermo se está poniendo mal, no hayan la cura.De enero a septiembre ya van mil 58 asesinatos en Guanajuato, todo un récord.En la incidencia nacional de delitos publicada en el portal web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se reporta que de enero a septiembre de este año se denunciaron un millón 352 mil delitos de todo tipo en México, de esos 87 mil 615 corresponden a Guanajuato.Eso nos ubica en el cuarto en el número de delitos, aún y cuando somos el sexto más poblado. El estado de Guanajuato tiene el 4.9% de la población del País pero registra el 6.48% de los delitos totales.En el repaso de diferentes delitos en los primeros nueve meses del año pues estamos para llorar. El homicidio doloso con arma de fuego creció 108%, el robo con violencia 49% a casa, 86% a negocios, 122% a vehículos, 163% a transportistas. Y la lista roja también se presenta en otro tipo de delitos como: daño a propiedad ajena con 36% más, amenazas 139%, despojo 24%, delitos sexuales 31%.El enfermo está en terapia intensiva y no parece que se ocupen en encontrar la medicina correcta.El gobernador Miguel Márquez está por enviar al Congreso del Estado la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 2018 y los diputados deberán abrir bien los ojos porque el comportamiento de la Cuenta Pública del 2017 prende algunos focos de alerta previo al año electoral.Le cuento. Nuestros diputados aprobaron para este año un presupuesto de 75 mil millones de pesos, el reporte del trimestre julio-septiembre entregado al Congreso muestra un presupuesto modificado de 87 mil millones. Hasta ahí no tendría nada de raro, siempre terminan con más dinero del que pronostican.La tarea de los diputados, si no es mucho pedir, es poner lupa si ese ingreso adicional durante todo el año en realidad no podía pronosticarse al momento de aprobar el presupuesto, o si el Estado ya lo sabía y simplemente no lo incluyo en su propuesta para tener mayor guardadito que maneja a su contentillo.La Fundación Colosio en Guanajuato, que encabeza el priísta José Luis Romero Hicks, quien del tema sabe, fue Secretario de Administración y Finanzas en el periodo de Vicente Fox como Gobernador, ya le puso foco amarillo a que el rubro de ‘Aprovechamientos’ para 2017 arrancó con un estimado de mil 744 millones de pesos pero en la primera Cuenta Pública de enero-marzo ya eran 7 mil 166 millones.Aprovechamientos son ingresos que no corresponden al ejercicio fiscal o no saben cómo clasificarlos. ¿Cómo es que en tan solo en un trimestre “aparezcan” en las arcas 5 mil 400 millones más? Y qué bueno que haya más y más ingresos, eso siempre son bienvenidos, pero los diputados deben ‘ponerse buzos’ para aprobar un presupuesto lo más apegado a la realidad posible en sus ingresos y en su gasto.Ese recurso adicional no presupuestado está en parte etiquetado o comprometido para algún fondo, pero otras veces no y el Gobernador pues tiene la cartera abierta para destinarlo donde lo considere.Por ejemplo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, de donde hace dos meses salió el ‘delfín’ Diego Sinhué Rodríguez y hoy encabeza Gerardo Morales, se le autorizó un presupuesto por el Congreso Local de 2 mil 890 millones de pesos, pero ya registra ampliaciones por 837 millones.Lo que nuestros legisladores tendrán que preguntar es cómo es que si esa dependencia dispone de 3 mil 728 millones de pesos hoy sólo aparece como devengado (comprometido) mil 427 millones de pesos, y sin ejercer tienen entonces 2 mil 301 millones. ¿Cómo gastarán eso en los últimos tres meses del año?Otro caso es el de la Secretaría de Finanzas que comanda Nacho Martín Solís, a la que le autorizaron 962 millones de pesos, pero que ya le ampliaron otros 496 millones. Pero pasa lo mismo, tiene comprometido únicamente 904 millones y otros 553 millones están para gastar el último trimestre.Los diputados del PRI podrán apoyarse de esa tarea que hace la Fundación Colosio y preguntar: ¿Para qué ocupan esas dos dependencias, y otras, esas ampliaciones presupuestales, y por qué no lo gastan?En el Consejo Coordinador Empresarial de León habrá esta semana “humo blanco” en su nuevo líder.Los capitanes de los siete organismos con derecho a votar ya pusieron sus cartas sobre la mesa y, aunque guardan los nombres con un pacto de secrecía, en el radiopasillo empresarial la ventaja parece tenerla un perfil que ya estuvo en esa silla: el del contador José Arturo Sánchez Castellanos.El ex Regidor del PRI es una carta de Coparmex, organismo del que es Consejero y también lo dirigió. En septiembre de 2016 renunció a la militancia partidista. Hoy es el Tesorero del Patronato de Explora.Es una carta más que probada de capacidad, y garantía de crítica y propuesta frente al poder público.El sindicato patronal de León también ha planteado el nombre de otro exdirigente, José Alberto Castro Vera, una excelente opción para apretarle a las autoridades en donde más les duele: la impunidad.Apimex lanzó el anzuelo por uno de los suyos, Roberto Novoa, poco probable por sus ligas con la autoridad, actualmente preside el Consejo para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y además es suplente del síndico del Ayuntamiento, Carlos Medina Plascencia.Por la Cámara de la Construcción en Guanajuato está la propuesta de Enrique Aranda Anaya.El mandato es por un año con opción a ser reelecto para un segundo y tercero. Gustavo Guraieb Ranth imprimió a su gestión el sello de una aguerrida voz frente a las autoridades de todos los niveles.El CCEL tiene mucha tarea, sobre todo en consolidarse como un organismo más sólido y organizado, pero sin duda tiene ganado un liderazgo y posicionamiento gracias a una postura independiente.Gustavo alzó la voz para criticar y proponer en múltiples temas, principalmente el de la (in) seguridad.Fue uno de los promotores para dar vida a la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia que logró sentar frente a frente a representantes ciudadanos con funcionarios de los tres niveles de gobierno y poderes. En específico arrastró el lápiz para los proyectos sobre Capital Humano e Inteligencia, dos de los temas en los que habrán de invertirse los recursos del tan cacareado Fideicomiso Ciudadano de Seguridad.Ese es también uno de los grandes pendientes que tendrá el nuevo Presidente del CCEL, el que las autoridades se comprometan con “La Mesa”, a la que más parece que asisten por imagen pública.En el trienio el CCEL también hizo duros pronunciamientos sobre la política industrial del Estado que favorece la inversión extranjera, las fallas en la justicia laboral, la discusión del Sistema Estatal Anticorrupción y las dudas sobre el procedimiento para el nombramiento de Fiscal Anticorrupción.Aunque en muchas de las veces Gustavo apareció como llanero solitario y no en un bloque empresarial.El CCEL lo integran los siguientes organismos: Apimex (antes Anpic), CMIC, CICEG, Cicur, Coparmex, Canaco, Canacintra, AMMJE y Canadevi. Por extrañas decisiones los siete primeros fundadores del Consejo se resisten a dejar votar por su Presidente a los representantes de los otros dos.En el 2018 es indispensable un liderazgo empresarial que le plante cara a la demagogia electoral.En el PRI todos están vivos con el sueño de ser el candidato a la gubernatura de Guanajuato.Mañana está convocado el Consejo Político Estatal para definir el método como elegirán a su ‘gallo’, que será igual que como el Consejo Nacional aprobó para el Presidente de la República: una Convención de Delegados. Pero los términos de esa convocatoria no se tienen, todo está en el aire.En el PRI no existe, aunque usted no lo crea, elegir candidato a Gobernador mediante la designación, pero se conocen mil y un formas para dirigir la decisión para favorecer a quien consideran el mejor. Y para el 2018 no será la excepción, el Comité Nacional no está pensando en recuperar Guanajuato, sino el candidato que le pueda dar una mayor cantidad de votos a su campaña presidencial. Así de simple.Les importa un comino el control de la estructura o las linduras que presuman los aspirantes: Gerardo Sánchez, Miguel Ángel Chico, José Luis Romero, Bárbara Botello, Javier Aguirre, Yulma Rocha.Esa historia ya la vimos en el 2012 cuando el hoy embajador de Uruguay, Francisco Arroyo, se paseaba previo a la definición del candidato como el aclamado por las bases del partido, eso no importó, del retiro político regresó Juan Ignacio Torres Landa porque de él esperaban más votos, y así lo hizo.Hoy el senador Gerardo Sánchez peleó por una elección abierta a los militantes y simpatizantes, que al final no logró. Amagó incluso que, si no había un método democrático, se iría a su casa. Era un primer round, como sea que defina la Convención de Delegados el de Salvatierra se pondrá los guantes. Y está listo para conectar golpes porque ha armado un equipo con el control de la dirigencia estatal.Gerardo espera una Convención de Delegados lo más abierta posible. La Comisión Nacional de Procesos Internos es la que debe emitir la convocatoria y ahí dirá cuántos delegados y cómo serán electos. Pero también puede traer “candados”, como someterse a encuestas de percepción ciudadana.Miguel Ángel Chico también dice que bailará al son que le toquen. En el Consejo Político Estatal de mañana no estará pues viajará a Bruselas y Berlín para participar en reuniones del Parlamento Europeo.Y pian pianito tomó fuerza la opción de José Luis Romero Hicks, quien desde la Fundación Colosio en Guanajuato supo asumir el rol del opositor informado con presencia en círculos universitarios y políticos. Tiene una buena relación con el jefe nacional, Enrique Ochoa, y con el secretario de Hacienda, Pepe Meade, a quien hoy todos ponen como el eventual candidato del PRI a la Presidencia.El PRI está ante el reto de elegir el candidato más competitivo posible sin terminar hechos trizas.