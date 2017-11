Meade Kuribreña, tropezón tempranero

Publicidad

En los antañosos y viejos tiempos del PRI (Partido Revolucionario Institucional) el Gran Elector, o sea, quien fuera Presidente de la República, jugaba con sus más allegados al “destape”, tanto que cuando imperaba Adolfo Ruiz Cortines se conoció una de las anécdotas sabrosas.El viejo era socarrón a grado que hizo creer a su antecesor, Miguel Alemán Valdés, le sería fiel al 100%; pero ya acomodado en la Silla del Águila desató contra su predecesor una campaña por la honestidad, pues corría la fama, confirmada con la realidad, que el inquilino de Los Pinos decía a sus cercanos: “¿quieren dinero?, ¡hagan obras!”. Y como ya había nacido el moche...Pues el viejo veracruzano, que nunca dejó la corbata de moñito y su sombrero, ya calientitas las aguas electorales para sucederlo, mandó llamar a uno de sus cercanos y quien fuera más prontista, Gilberto Flores Muñoz, nayarita y a la sazón titular de Agricultura.Le puso a toda velocidad las neuronas al decirle: “Pollo -de ese nivel era su relación- si fueras el nominado, ¿cuál sería tu gabinete?”. Más rápido que aprisa pergeñó el exhortado su cuadro de titulares.Salió el hombre seguro de sí mismo y del premio mayor en la lotería política. El secreto a voces corrió como reguero de pólvora por el país. Cuando fue nominado Adolfo (el joven) López Mateos, el viejo le dijo a Flores Muñoz, con cachaza sobrada : “Ni modo, Pollo, perdimos”.Así de grandes son los espacios para que quien nomina al candidato del PRI, haga su juego.Hoy, como las cartas fuertes se fueron, poco a poco, debilitando, se ordenó en una asamblea tricolor quitar los “candados”, que ellos mismos, en tiempos turbulentos, habían puesto. Ya no se requiere antigüedad partidaria, ni siquiera militancia para ser nominado o nominada.Así llevaron a la palestra interna a José Antonio Meade Kuribreña, con muchos desempeños anteriores incluso en los no lejanos gobiernos de Felipillo y Fox, quien ahora se ha convertido en vocero adelantado. El oportunismo algo deja, ha de pensar el oráculo sancristobaleño.Meade entró a la jugada y ha dicho que él no es priísta, pero su padre lo fue, de tal suerte que por sus venas corre sangre tricolor. Igualito que Porfirio Muñoz Ledo, que no nació en Apaseo, Guanajuato, pero sus antecesores sí, luego con esa carta pudo convencer a López Portillo para jugar a gobernador en esta tierra abajeña.Pues Meade, ya colocado en la pista, ha mostrado a quiénes serviría de llegar a Palacio Nacional como Mandatario.En un evento con mujeres priístas (se amontonaron para tomarse la foto con él) declaró sin ambages, con la máxima claridad, que hay que dejar de utilizar el efectivo (dinero, se entiende), para pagar y gastar con tarjetas.Vamos por partes: Uno, se busca beneficiar a los más poderosos, o sea a los banqueros, cuyos capitales en su mayoría son extranjeros. Ellos manejan las terminales a cambio, claro, de una corta o sea porcentaje. No son hermanitas de la caridad, es cierto.Dos: ¿se trata de presionar, desde ya, para que todo el mundo entienda que en un futuro hasta los changarreros, tianguistas, Línea de Fuego, la Pulga, San Juan Bosco los martes, van a tener qué conectarse con la maquinita que cobra?Pagará el banco respectivo, mediante un “moche” chiquito a los usuarios. Luego él hace cuentas con los titulares del plástico. Lo probable es que suban los precios porque todo sale del comsumidor final. ¿O no, señor Meade Kuribreña?En esos términos se las van a ver muy duras los 100 mil negocitos pequeños que hay en León y venden todo de a poquito, un tamal, jarro de atole, camote, ramito de flores, solicitud para lograr empleo, unos chicles. Si la tendencia, según el precandidato del PRI es dejar de manejar efectivo, ¿no será mejor volver al trueque?. Así si roban los amantes de lo ajeno se llevan mercancía, no efectivo.Esa inclinación a favorecer a los bancos no es nueva, veamos que con el “Buen Fin”, quien paga con tarjeta puede entrar a una rifa que hace Hacienda. Comprar en efectivo, para esto, no pinta. ¿Está claro a quién se favorece?Con semejante tropezón, Meade Kuribreña le dio un empujoncito, hacia adelante claro, a Osorio Chong, que aguanta, como otros de menor alzada, en el arrancadero político.