Se busca liderazgo en el Supremo Tribunal de Justicia

Con el inicio del mes de noviembre de cada dos años, en las instancias del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato se percibe el ambiente de inquietud y activismo por conocer o saber en quién recaerá la responsabilidad de ser Presidente los siguientes dos años, aunque cuando quien se encuentra en turno ha destacado en su labor, se calman las aguas porque lo más factible es que sea reelecto para un periodo más.No sucede lo mismo cuando el Titular del Poder Judicial cumplirá dos periodos consecutivos y es necesario una nueva elección que recaerá en otro Magistrado Numerario.El Artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato establece que: “En la primera sesión que se celebre durante el mes de enero de cada dos años, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en sesión pública, en escrutinio secreto y por mayoría de votos de la totalidad de sus integrantes, elegirá de entre sus miembros al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el cual podrá ser reelecto sólo para un periodo más”.Los cambios de que fue objeto la Ley Orgánica mencionada tanto a principios del presente siglo como recientemente apenas en el 2012 han preparado un camino diferente al que se utilizaba años antes, pero tampoco ha logrado erradicar la carga e influencia política que conlleva la designación del Titular de este Poder Estatal, puesto que resulta obvia la injerencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo desde que son propuestos y designados los Magistrados en los turnos correspondientes, advirtiendo la tendencia hacia la simpatía e identificación de los aspirantes con los miembros del partido político en el poder.De tal manera que con el tiempo y con el ejercicio del cargo los miembros del Poder Judicial se van proyectando hacia el momento necesario para ser considerados como parte del proyecto general Estatal de la misma fuerza política mayoritaria.En algunas ocasiones ha sido notoria y sin problema alguno la preferencia o tendencia sobre la designación del futuro Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, tomando en consideración su identidad con el Gobernador en turno y una buena relación con los compañeros del propio Tribunal. Sin embargo, en algunos periodos no ha sido tan tersa y fácil la elección, debido a que llega a tal grado la efervescencia entre los aspirantes al cargo que la decisión llega a complicarse y se ha optado por algún tercero ante la polarización de bandos en pugna.La elección que se acerca es una gran oportunidad para que en esta ocasión verdaderamente los Magistrados escojan a uno de sus miembros y tenga el reconocimiento y calidad moral sobre todos ellos; que goce de autoridad profesional y de experiencia administrativa suficiente para dar marcha a los retos que se avecinan en ese ámbito de impartición de justicia, como lo será la absorción de la competencia en materia laboral, así como la consolidación de los juicios orales además de la ya avanzada área penal, en las demás ramas del derecho.Aprovechando la coyuntura de que el gobernador Miguel Márquez seguramente no tendrá oportunidad de “meter las manos” en este proceso, no tanto por estar debilitado en su posición, sino porque los momentos de decisión por los que ahora está inmerso, lo absorben en otros asuntos de mayor relevancia.Decíamos líneas atrás que estaríamos a dos meses de la elección en la primer semana de enero, pero en realidad quitando los días sábados y domingos así como el periodo de vacaciones de diciembre y los días inhábiles, estaríamos solamente a menos de un mes de que hubiera esta definición, a grado tal de que ya para cuando fuere el Informe anual de labores que debe presentar el Maestro Miguel Valadez Reyes en la última sesión del mes de diciembre, (Articulo 24 fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial) podría estar una decisión tomada.Ahora bien, sin grillas ni especulaciones como las que he testimoniado en varias columnas políticas de diversos medios informativos, así como de la radio y de la televisión, estaríamos ante la perspectiva de señalar a varios prospectos para ocupar el cargo, sin que mencionemos para ello influencias externas de grupos de poder, ni políticos ni económicos, sino por su propia trayectoria y trascendencia en su trabajo en el propio Poder Judicial, de ahí que afirmáramos la inmejorable oportunidad para que dentro de los propios integrantes titulares de las Salas Civiles y Penales, surgiera un liderazgo natural con las características que ya mencionamos y de entre ellos podríamos seleccionar dos grupos uno de acrisolada trayectoria y experiencia y casi afirmar coloquialmente con “colmillo retorcido”.Y otro con Magistrados de nuevo cuño, también con experiencia y de entre ellos alguno con ratificación por siete años más de nombramiento reciente, muy brillantes y persistentes en su constante estudio y actualización jurídica.Me refiero en el primer grupo a los Magistrados Martha Susana Barragán Rangel, Daniel F. Chowell Arenas y Alfonso Fragoso Gutiérrez; y por el segundo grupo a los Magistrados Héctor Tinajero Muñoz, José Luis Aranda Galván, Diego León Zavala y probablemente, Francisco Aguilera Troncoso, recientemente ratificado por unanimidad en el Congreso del Estado por un periodo de siete años.No expreso calificativos ni trayectoria ni mayores datos sobre estos notables juristas, porque todos ellos merecen nuestro reconocimiento y respeto, la cuestión radica en que de entre ellos mismos reconozcan con una buena reflexión y sobre todo con humildad quién sería el mejor y más apropiado.Por lo pronto, tenemos pendiente un gran reconocimiento y, por qué no, otro homenaje más al Maestro Miguel Valadez Reyes por su valiosa labor al frente de esta Institución.