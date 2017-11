Asesinan, desaparecen y se suicidan testigos contra ‘gober’

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el juicio poren contra del ex Gobernador de Tamaulipas,, casi nadie acudirá a sostener las imputaciones que lo tienen tras las rejas.De losen su contra,en 2016 --uno de ellos después de ser amenazado de muerte--,en mayo de 2014, seis meses después de delatarlo, y otro másdesde hace un año.El único que no corrió con la misma suerte es, activista de 82 años, quien el 31 de enero de 2005 presentó la denuncia que apenas el 6 de octubre tuvo como consecuencia la captura de Hernández.Si bien las acusaciones no serán ratificadas ante el juez, su carencia no significa que en automático el ex Gobernador vaya a quedar libre, puesa Estados Unidos por lavado y fraude bancario.El ex Mandatario tamaulipeco estáde la zona portuaria de Altamira, que pertenecieron al patrimonio del Estado, según la causa penal 67/2017. La Procuraduría de Tamaulipas llamó a declarar a los testigos entre el 19 y 22 de noviembre de 2013, cuando Egidio Torre era el Gobernador.Acudieron, chofer y asistente de--presunto prestanombre del ex Mandatario(1999-2005)-- y, asesor financiero de, ex titular de Obras Públicas y presunto testaferro de(2005-2010). Se presentaron también, quienes asesoraron legalmenteen la compraventa de los predios.Los cuatro relataron tramos de una historia de corrupción que comenzó en 2002, cuandoa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, empresa de Cano Martínez.En 2007, el presunto prestanombres de Yarrington vendió dichos inmuebles a GMC Desarrollo Industrial Altamira, registrada a nombre deEl testigo Mora Vázquez dijo en noviembre de 2013 al Ministerio Público que Berlanga Bolado lo había amenazado de muerte. Pasado el tiempo, él y los demás testigos tuvieron finales trágicos.El 12 de mayo de 2014,de un balazo en el Palacio de Gobierno de Tamaulipas, donde laboraba en la Secretaría de Finanzas. El 12 de junio de 2016,; y el 16 de agosto de ese mismo año fue secuestrado. El 2 de noviembre de ese mismo año,y nunca más se supo su paradero.