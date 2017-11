Sismo deja pérdidas millonarias en la Zona Rosa

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los dueños dereportan que han tenidopor no poder abrir.Esa cifra corresponde solamente al dinero que han dejado de captar desde el, cuando no pudieron abrir más sus establecimientos.Además, los comerciantes tienen que asumir gastos correspondientes al pago de rentas, mercancía perdida o dañada, así como salarios de los trabajadores."¿Eso quién lo paga? Si esto no se resuelve, la demolición de manera inmediata de esos inmuebles en riesgo, la Zona Rosa va estar peor de lo que ha estado los últimos años", reprochóEl presidente nacional de la Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme) exigió que las autoridades realicen de inmediato losLa Alampyme cuenta con 6 mil 300 agremiados en la Ciudad de México y, de ellos,Aunque la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) ha otorgado a algunos apoyos por 2 mil pesos en una sola exhibición, el representante empresarial indicó que es insuficiente.