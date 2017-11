En el cine, hombre rocía con gas pimienta a espectadores por accidente

Un hombre decidió abrir su cerveza con una lata de gas pimienta mientras estaba en el cine, y terminó rociando el contenido en la sala.



Un hombre en Alemania estaba en una sala de cine cuando descubrió que no traía destapador para abrir su cerveza, y tuvo una idea arriesgada.



Decidió destapar su bebida con una lata de gas pimienta, pero ésta se rompió y esparció todo el contenido, por lo que la sala tuvo que ser desalojada.



El Departamento de Bomberos de Osnabruek dijo que no hubo lesionados graves, y que el lugar debía permanecer vacío.



"Por favor, no abras botellas de cerveza con cartuchos de gas pimienta", escribió el Departamento de Bomberos en Facebook .