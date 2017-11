Publicidad

Las fuentes policiales cercanas a los hechos que sacudieron todo Estados Unidos identificaron al tirador, responsable de lo acontecido en Texas, como Devin Patrick, y en estas circunstancias ya se tiene un perfil de su biografía y su imagen.El joven de 26 años, era conocido por ser un veterano de la Fuerza Aérea y trabajaba como profesor en un estudio bíblico, y en una revisión de los hechos, entraría en plena mañana de este domingo pasadas las 11:30 a la Primera Iglesia Bautista de Sutherland Springs, vestido con ropa de combate y abrió fuego indiscriminadamente.Kelley, residía en New Braunfels, el cual era identificado como un modesto suburbio en los interiores de San Antonio. El joven hombre fue perseguido por las autoridades, alarmadas de la tragedia ocurrida en la iglesia, según consigna Robert Murphy, vocero de la Oficina del Sheriff del condado de Guadalupe.Después de que los hechos concretaran el infame número de 26 muertos por arma de fuego, las autoridades no han detallado si Kelley fue abatido o si él mismo se suicidó.Tras el macabro hecho, la policía de San Antonio han investigado municiosamente la casa de Kelley por la noche, con el afán de ahondar en los datos que revelen los motivos del hombre en acometer este múltiple homicidio.El hombre, recientemente había publicado en Facebook una foto de su pistola AR-15. Este domingo asesinó al menos a 20 personas e hirió a otras 30.En sus redes sociales, más precisamente en Linkedin, figura que se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos después de graduarse en la New Braunfels High School en 2009.En la Fuerza trabajó en logística y suministro hasta 2013, cuando se fue y se ofreció como maestro de estudios bíblicos en la Primera Iglesia Bautista de Kingsville.