¡A seguir de lider!

2017-11-06 13:09:45 | CARLOS CAMPOS

A Celaya no le preocupa estar en el primer lugar

El timonel del Celaya busca darle una alegría a la afición y ante Alebrijes saldrán por la victoria en casa.



El equipo de Celaya tiene en sus manos el superliderato, quieren cerrar el torneo siendo el mejor equipo.

En la jornada 15, los dirigidos por Ricardo Valiño enfrentarán a Alebrijes de Oaxaca, un encuentro que se denomina de liguilla, pues ambos equipos se pueden enfrentar en la fase final.

“Estamos tranquilos, como lo fuimos diciendo en la pretemporada, vamos paso a paso, partido a partido, pero la alegría y tranquilidad de conseguir el primer objetivo y ya empezar a trabajar en lo que viene”, comentó el entrenador de Celaya Ricardo Valiño.

A Celaya no le preocupa estar en el primer lugar o no, sabe que si lo merece lo estará y se demostrará ganando el sábado ante Alebrijes.

“Va ser una consecuencia del partido del sábado, vamos a buscar ganar para darle una alegría a la gente, para celebrar con la afición y no perder en casa, si eso da consecuencia, perfecto, la liguilla es un torneo aparte, debemos preparar al equipo”, dijo.

Expresó que el encuentro que se tendrá este sábado es un partido de Liguilla, Alebrijes exigirá a Celaya y se dará una medición de cómo llega a esta fase el equipo.

“Es un partido de Liguilla, pero es un rival que ha hecho un buen torneo, creo que tiene jugadores de jerarquía, tiene al líder del torneo, nos va exigir para tener una medida de liguilla”, explicó Valiño.

El timonel, comentó que Celaya si tuvo un equilibrio en los juegos, aseguró que Celaya siempre fue tranquilo para sacar los resultados. “Se mantuvo ese equilibrio, en todos los aspectos, cuando el equipo no consiguió victoria ha mantenido el equilibrio, siempre hemos dado el mismo mensaje, en la victoria somos tranquilo, en la derrota hemos mantenido la situación

“Todos queremos ganar el partido, el rival juega, la liga está cerrada, se define en la última fecha, mantuvimos la regularidad en el torneo”, aseguró. Hoy Celaya regresa a la actividad, buscará vencer a Alebrijes y mantenerse en el liderato para cerrar el torneo.