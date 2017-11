Publicidad

El obispo Benjamín Castillo señaló que “No todo es culpa de las autoridades”, respecto a la inseguridad y violencia que se vive en la ciudad.“Exhortamos a todos, en especial a los que cometen los crímenes, no crean que Dios no les va a pedir cuentas, y no es como amenaza, es una invitación a que cambien, no es el método para ser felices, estamos haciendo del país un lugar inhabitable”, señaló.Dijo que Dios pedirá cuentas aunque no sean creyentes, preguntando ¿Con qué derecho se toma una vida?“No basta estar gritando y pataleando. Somos parte de la sociedad, no es toda la culpa de la autoridad, ojalá que se pongan las pilas, pero también nosotros debemos actuar, ya que ellos solos no podrán”, externó.Exhortó a cambiar de mentalidad, que podríamos ser un país de primer mundo, pero nos hemos quedado, ya que no nos preocupamos en progresar, no solo hablar, sino actuar, tener la libertad, pero esa libertad se ha ocupado para el mal, se busca dañar a los demás, tomar un mal camino. Reiteró que se debe de hacer campaña por la por la paz, dejar de hacer el mal, no echarle la culpa siempre a las autoridades, sino actuar, recordando la palabra de Dios, de “No decir, sino hacer”.A trabajar todosRespecto a las irregularidades que se han dado con los casos de dengue también exhortó a trabajar en conjunto, que las instituciones de salud apoyen.“El dengue aquí está, se debe trabajar en conjunto, las autoridades de salud tiene mucho que ver en esto, prevenir es lo vital y luego atender con los medios necesarios, cuidarnos nosotros, es una plaga que se da, los canales, los cacharros están todos sucios, del arroyo que es el Río Laja, propicia el criadero”, externó.Señaló que ahorita es el dengue, luego el sika, que se deben de poner al tanto y las autoridades de salud deben de ser claros, que tengan los medicamentos, se atienda al pueblo que menos tiene.