A prender veladoras y a rezar

Sólo quedan cinco lugares para la Fiesta Grande del Apertura 2017Los equipos de Nuevo León, Monterrey y Tigres, junto al América son los únicos seguros en los cuartos de finalLos espacios disponibles están para siete equipos, por que se espera una jornada 17 con veladoras prendidas y calculadoras en la mano para calcular y poder estar en la pelea por el cetro que dejó vacante el GuadalajaraMorelia, León, Toluca, Necaxa, Atlas, Cruz Azul y TijuanaSólo los Xolos no dependen de sí mismos para avanzarA los demás, con los tres puntos les bastaLa Máquina cementera se encuentra fuera de la zona de clasificación, tras los triunfos del Atlas y el Toluca de la fecha 16Sin embargo, con vencer a los Tiburones Rojos en la capital, clasificarán a la Liguilla y romperán la racha de seis torneos consecutivos sin lograrloEl club celeste tiene 24 unidades, pero con los tres puntos les es suficiente, debido a que Morelia y Necaxa se enfrentan, por lo que ambos no llegarán a 27 puntosEn el Clausura 2015, Cruz Azul también controlaba su destino en la última jornadaTenía un duelo ante la Universidad de Guadalajara como local y parecía como candidato al triunfoTerminó por caer 0-2 sorpresivamente y quedó fuera de las finalesEn esta ocasión, los cementeros van por evitar un desenlace similar que les margine de la posibilidad de alzar un título de liga, tras casi dos décadas de sequía“Los equipos grandes saben ganar cuando deben hacerlo”, declaró Paco Jémez en MoreliaEs momento para que Cruz Azul dé señales de su estirpe legendaria y derrote al VeracruzAmérica, clasificado gracias al triunfo de Tigres anoche contra Necaxa, puede perder posiciones y acabar fuera de los cuatro mejores, si es incapaz de derrotar a Santos en Torreón“Nos interesa quedar arriba en la tabla, por la ventaja que eso nos da y recibir los partidos de vuelta en casa,”, aseguró Miguel Herrera, técnico águilaEl liderato del certamen aún está en juegoEn caso que Rayados ceda puntos en su partido pendiente ante Santos, Tigres podrá ser el punteroLos felinos del norte podrán desplazar de la cima a su máximo enemigo deportivo en el clásico regioEl Guadalajara no será el último lugar de la tablaLibró ser el peor equipo del campeonato, ya que esa deshonrosa categoría quedará entre el Querétaro, el Veracruz o los PumasEl duelo felinos-Gallos permitirá al Rebaño eludir el sitio 18, en el torneo donde defendía su coronaLa última jornada se disputará entre el 17 y 19 de noviembre, después del parón por la fecha FIFAEn esos días, siete equipos buscarán acompañar a los norteños y al América a la Fiesta Grande