Una cancha deportiva por cada 2 mil 400 habitantes en Pachuca

El municipio cuenta con 114 espacios deportivos públicos, por lo que cada uno de debe dar servicio a 2433 personas solo en la capital.Según el censo realizado este año por el Instituto Municipal del Deporte (Inmude), del total de espacios, 86 son para usos múltiples y el resto se reparten entre futbol y basquetbol en su mayoría.Pachuca, siendo una ciudad futbolera tiene pocas canchas dedicadas específicamente a la práctica del futbol. Existen 17, de las cuales siete son para futbol rápido.El deporte con menos infraestructura es el futbol americano con una cancha dedicada especialmente a su práctica, ubicada en la unidad deportiva municipal.Solo existen dos canchas para la práctica de baseball, ambas en el complejo deportivo Solidaridad. Además solo dos gimnasios públicos dan servicio a la población, ellos en la unidad deportiva municipal y en la colonia Plutarco Elías Calles.El basquetbol es una actividad olvidada en cuanto a infraestructura, con solo seis espacios.Raúl Baños director del Inmude está consciente de los pocos espacios deportivos existentes para toda la población pero considera más importante darle vida y recuperar los existentes, para brindar mejor servicio a la ciudadanía.“Los espacios deportivos son importantes pero yo creo que es más importante el seguimiento que le des a esas canchas. De anda sirve tener una cancha muy bonita pero abandonada”Sin embargo, el instituto municipal no recibe apoyo alguno del gobierno estatal, a voz del director “Bajaremos recursos federales porque hablando de deporte, el gobierno no nos ayuda en nada, no hemos recibido ni un balón, ni un pivote del gobierno del estado. Con recursos federales y los patrocinadores es como organizamos los eventos internacionales que hemos tenido en el municipio”.