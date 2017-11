La maternidad hace feliz a Sariñana

Publicidad

Mientras su embarazo, que acaba de hacer público, avanza, Ximena Sariñana cumple con sus compromisos, pero sabe que dentro de poco tendrá que hacer una pausa para disfrutar de una nueva etapa“Siempre he sido muy discreta con mi vida personal pero quise hacer mi embarazo público porque es una parte muy natural de la vidaSiento muy bonito por las personas que deciden emprender este proceso de ser padresYo estoy contenta y súper emocionada”, dijo la cantante en conferencia de prensa, en el marco de la Gala de Otoño Ruta, Arte, Queso y Vino en las Bodegas De Cote, evento en el que cantó el fin de semana junto con Ana TorrojaLa cantante adelantó que planea para principios de año su nuevo disco, al que sólo le faltan algunos detallesEl álbum representa, señaló, un reto y la oportunidad de experimentar con nuevos estilos“Quiero ir a lugares en los que nunca he estado ni musicalmente, ni personalmente hablando”Con este disco, la intérprete comenta que hace homenaje a sus orígenes latinos creando sonidos más rítmicos“Me siento super orgullosa”Al filo de las 22:00 hora resonaron con fuerza los éxitos de ambas artistasCon canciones como “Mediocre”, “Vidas paralelas”, “Different” y “Monitor” (esta última en versión acústica), Ximena se hizo escuchar, mientras el público degustaba los vinos y quesos de la región y coreaba con ellaLa velada llegó al máximo punto cuando la ex integrante de Mecano interpretó temas como “Fuerza del destino”, “Hoy no me puedo levantar”, “Maquillaje” y “Cruz de navajas”