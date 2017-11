Publicidad

eoLa actriz británica Kate Winslet sorprendió al besar en la boca a otra actriz durante la entrega de los Hollywood Film Awards, el domingo por la noche en Beverly HillsWinslet recibió el premio de Hollywood Actress y alabó a una de sus actrices favoritas, Allison Janney“Allison Janney está aquíAllison, sé que realmente no te conozco, sólo quiero ser tú”, comentó Winslet“Quiero acariciarte, o algoQuiero decir, ¿quizás podríamos besarnos? ¿Quizás?”, añadió Kate entre las risas de la audienciaJanney se levantó de su asiento y se dirigió al escenario“¡Va a ocurrir! ¡Este es un momento excitante!”, dijo WinsletEntonces, las actrices se besaron y Janney regresó a su lugarKate Winslet is honored with the Hollywood Actress Award for her role in @wonderwheelmov#HollywoodAwards pictwittercom/zmPl3il3oT — Hollywood Awards (@hollywoodawards) 6 de noviembre de 2017