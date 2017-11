Publicidad

La barandilla de Atlapexco funciona sin agua potable, carece de un área para separar a mujeres de hombres y tampoco hay personal femenino.Son observaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo en 2015 y prevalecen en el diagnóstico del primer semestre de este año.De entre los ayuntamientos de la Huasteca, el de Atlapexco fue el que menos avances tuvo en el área de retención a pesar del cambio de administración de Antero Nochebuena Hernández a la priista Teresa Flores.Aunque en 2015 se habilitó un espacio para separar a mujeres de hombres para 2017 éste desapareció, en dos años no se realzó la contratación de personal femenino y tampoco acondicionó el servicio de agua corriente en sanitarios.Otro municipio que no subsanó deficiencias en dos años fue San Felipe Orizatlán. El diagnóstico de 2015 reveló que el área de retención carecía de sistema de circuito cerrado y observó que no había separación entre hombres y mujeres.A dos años esas deficiencias continúan pese a que Raúl Valdivia Castillo del Partido Acción Nacional relevó al priista Manuel de Jesús Rivera Fernández en la presidencia municipal.Los municipios de la Huasteca que cumplieron parcialmente con las observaciones de la CDHEH son Huazalingo, Huejutla y Jaltocán.