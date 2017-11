Publicidad

Hasta que Ivonne Ortega se defina como candidata independiente o busque un espacio en el PRI, la campaña #FirmaPorTuBolsillo carece de trascendencia, dijo el coordinador de diputados federales de Hidalgo, Fernando Moctezuma Pereda.“Yo fijaría postura hasta que ella presente su posición, porque es darle juego en este momento y no tiene trascendencia ni en el PRI o como candidata ciudadana”.La indefinición en la que se encuentra la ex gobernadora de Yucatán, señaló el diputado, la ha llevado a buscar el acercamiento priista pero al mismo tiempo golpear al partido.La última vez que la diputada con licencia tuvo participación al interior del tricolor, dijo, fue durante la Asamblea Nacional en Campeche, donde propuso cambios en el método para seleccionar candidatos a la presidencia, gubernaturas y jefatura de gobierno de Ciudad de México sin acuerdos mayoritarios.El ex secretario de Gobierno de Hidalgo agregó que Ortega Pacheco tampoco ha socializado la propuesta entre los diputados tras abandonar la curul en enero de este año.“Esta ajena al partido. He escuchado la mitad de su propuesta, yo preferiría ver cuáles. Ella también es ajena en este momento a la Cámara, no sé qué es lo que pretenda, o sí que pretende desmarcarse de los diputados que estamos en el PRI”.En redes sociales, la priista promueve #FirmaPorTuBolsillo usando frases contra su propio partido“Ayer los diputados de mi partido el PRI, los del Verde, Panal y el PES votaron para que a partir de enero los mexicanos paguemos cerca de 300 mil millones de pesos en impuestos a gasolina y diesel, o sea perjudicar a la gente”.“…agradezco a los diputados de Morena, del PAN y Movimiento Ciudadano que hayan votado a favor de nuestra iniciativa ciudadana firma por tu bolsillo, y les pido que nos sigan apoyando desde la sesión del pleno”.