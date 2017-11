Revira Congreso a UAEH, reforma no vulnera autonomía 

Publicidad

El Congreso local respondió que la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), que contempla un organismo interno de control, no vulnera la autonomía de dicha casa de estudios.Agregó que la comunidad universitaria continuará con la libertad de cátedra e independencia en la toma de decisiones para su vida institucional, por lo que la autonomía no se toca.Los contralores internos no serán autoridades con injerencia en la vida interna de los organismos autónomos y no intervendrán en el autogobierno de los mismos, agregó.Tales modificaciones están avaladas por la Constitución, que señala que el titular del organismo interno de control será nombrado por el Congreso estatal.En la mañana, el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo, aseguró que no permitirá que aplique dicha reforma en la casa de estudios, por lo que inició un amparo.