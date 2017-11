“Desconcierta la postura de Anaya para 2018”

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex gobernador de Guanajuato (2006-2012), el panista Juan Manuel Oliva, acepta que es nuevo que el presidente del PAN, Ricardo Anaya, pueda ser un posible aspirante a la candidatura presidencial, cuando antaño era el árbitro, y considera que eso “desconcierta”De ahí dice en entrevista con EL UNIVERSAL, que los otros aspirantes le urjan a definirsePara Oliva Ramírez es urgente construir en Acción Nacional un frente azul que logre la unidad del partido rumbo al proceso electoral de 2018Sobre todo dijo, cuando la salida de Margarita Zavala refleja que viven una nueva forma de hacer políticaAntes, reflexiona, el presidente del PAN era el que cohesionaba al partido, el árbitro y el que consensuaba, pero ahora, también puede ser candidato a cualquier cargoEx compañero de fórmula del senador Ernesto Cordero Arroyo cuando contendió contra Gustavo Madero por la presidencia del partido, asegura que todavía no se puede hablar de una desbandada de panistas tras la salida de Zavala Gómez del Campo, pero advierte que esa historia apenas está por escribirseOpina que es momento de que los panistas cierren filas con el Frente Ciudadano por México, si es que se busca regresar a la Presidencia de la República en 2018Agrega que el Frente tiene la obligación de realizar un método de selección de candidatos plural, democrático, claro y a la luz de los aspirantes, pues sólo así tendrá como resultado consensos y no división¿Cómo queda el PAN tras la salida de Margarita Zavala? — Yo creo que el PAN está viviendo una nueva forma de hacer políticaLa pregunta sería ¿qué ha pasado en los últimos años?, antes las cosas internas del PAN eran asuntos que se trataban adentro, ya noEn la contienda de candidatos, la regla era hablar bien y en positivo de tu candidato, ahora parece que eso no existeHabía libertad y voto para elegir a los panistas, ya no, ahora son designaciónAntes, el presidente nacional era el que cohesionaba al partido, era el árbitro y consensuaba, ahora ya también puede ser candidato a cualquier cargoCreo que estas reglas han ido cambiando al partido, nos han metido en una circunstancia nuevaMargarita Zavala Gómez del Campo decidió retirarse del PAN, lo hace por sus razones que respetamos y, obviamente, el impacto que pudiese tener, no podríamos describirlo ahorita porque es una historia que está por escribirse¿Cuánta gente se lleva Margarita del PAN?, no sabemos¿Cuántos panistas votarán por ella, el día de la elección?, no sabemos si llegue a registrarse¿Cuántos simpatizantes estarán con ella?, será un tema que se sabrá en los próximos díasLo que sí podríamos decir es que Acción Nacional debe trabajar por un frente interno, un frente azul que nos permita consolidar la posición del partido dentro del Frente Ciudadano por México, para ganar la Presidencia de la República¿La salida de Magarita Zavala no divide al partido? —Es una historia que está por escribirseAhorita no vemos un tema de esa naturaleza, pero es una historia que está por escribirseNosotros esperamos que noYo le tengo afecto a ella y al ex presidente Felipe Calderón, pero vamos a ver cómo se comportan las cosasLo que yo planteo es conformar un frente en el interior del partido Acción Nacional, con los hombres y mujeres que estamos en esta instituciónUn bloque azul que consolide al Frente Ciudadano por México que fue firmado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), porque es el tema que debemos consolidar los hombres y mujeres que estamos decididos a seguir en el Partido Acción NacionalRespetamos la decisión de Margarita Zavala, pero debemos hacer nuestra parte y mirar hacia adelante¿Cómo lograr la unidad en Acción Nacional cuando hay un grupo en contra de Ricardo Anaya Cortés? —Yo respeto la decisión que tomaron los senadores de Acción Nacional, pero observo que es una falta de coincidencia en la visión del partido, del manejo del Senado desde la dirigencia anterior, con Gustavo Madero Muñoz, y en ese sentido hay temas que están pendientes de resolverseSerá la Comisión de Orden la que tomará cartas en el asunto, y ellos han expresado su decisión de defenderseYo no me animaría en tacharlos de traidores en este momento, yo espero que las cosas de aquí en adelante se manejen en un marco de legalidad y se clarifique el tema de los cinco senadores que se han manifestado¿Ricardo Anaya Cortés tenía que haber renunciado a la presidencia del partido? —El tema novedoso de que las candidaturas se designen y ahora más, de que el presidente pueda ser un posible aspirante, cuando antaño era el árbitro, yo creo que desconcierta, y por eso los aspirantes restantes han coincidido en que debe definirseÉl tiene la libertad de decirlo ahora o después, pero por eso hay elementos señalados por Margarita Zavala de que ella tenía dos años sin diálogo, y por eso la duda empezó hacer su trabajo y a encargarse de que tomará la decisión de irseEs un tema de conciencia de nuestro presidente nacional de definirse, nadie puede decir si puede o no ser, está en sus manos decirloHay aspirantes como el senador Juan Carlos Romero Hicks, y su definición le hace bien al partido, él está dentro del marco legal, pero también hay un marco político que debe cuidarse y en ese sentido, la claridad de los tiempos será importanteHan dicho que primero viene el proyecto, y después el método, yo espero exista el diálogo entre quienes aspiran y entre quien dirige el partido, y aún no define si participa o no, y así clarificar los temas y el método de selección, el cual debe ser democrático y de piso parejo a todosCada quien tiene su estrategia, él como presidente tiene el derecho de ser o no aspirante, él no se ha querido manifestar hasta este momento, y se respeta, pero como dirigente, uno de los temas más importantes es el diálogo como el camino para encontrar consensos, clarificar la ruta, y poder definir el método que dé con el candidato presidencial de Acción Nacional o del Frente Ciudadano, según sea el caso¿Qué opinión le merece la ruptura entre el calderonismo y Anaya? —Es un tema preocupante, toda ruptura tiene un costo para todos, no sólo para Anaya Cortés, es un tema que pega a todos, para quien se va, para quien dirige, para quienes nos quedamos, y es un tema de reflexión que debe tomarse con seriedad y no a la ligeraYo no sé hasta dónde llegará el efecto de la decisión de Margarita Zavala porque es un plazo muy corto todavía para decirlo, hay muchos factores que faltan por verse en los ocho meses que quedan para la elección y que nos obligan a estar atentosLa ruptura es, sí, una división y una pérdida para todos, por lo que habrá que ver cómo resarcimos, como recuperamos el tema de unidad fortalecida, cohesionada, con un proceso de selección de candidatos que todavía está en puerta, tanto federales como locales¿Considera que Ricardo Anaya es autoritario como López Obrador, según algunos panistas? —Yo creo que el tema de los ataques ha sido un factor recurrente, yo no lo considero así, yo no creo que Anaya Cortés comparta el discurso populista de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que hay tiempos, por lo que espero que en la recta final se den los elementos que permitan clarificar métodos y sistemas, respetando el piso parejo, ese es un tema fundamentalCada candidatura tiene sus tiempos, el tiempo de la construcción del Frente llevó meses, pero hoy creemos nosotros que los aspirantes de Acción Nacional junto con la dirigencia platiquen y pongan cartas sobre la mesa y vayan perfilando un instrumento que garantice la conformidad de todos y que ningún activo más del partido se pierda¿Cómo ex gobernador hace un llamado a la unidad? —Yo creo que cuando se desune el partido se pone la primera piedra de una posible derrota, de una baja sustancial en el número de sufragios para Acción NacionalYo creo que el PAN tiene un gran reto al decidir ir con el Frente, casi todas las candidaturas en la República mexicana serán definidas vía designación, un método que está siendo cotidiano en las últimas elecciones y que antes no se vivía, ¿qué esperamos nosotros?, que los órganos competentes del partido, en el término de las designaciones, puedan hacer de ésta, un consenso democrático, porque hoy la libertad de votar no existe, entonces, al no existir, la designación debe ser un proceso democrático, objetivo, plural y claro en la definición de las reglas, para que el mejor calificado sea el candidatoTambién hay que hacer un trabajo político en el interior del partido, es decir, convertir la designación en unidad, este tema es fundamental, la unidad es la piedra angular de la victoria y, obviamente, hay que trabajar fuertemente en mantenerla en un grado superlativoHay que convertir la designación en disciplina, para que el panista no acostumbrado a este método no se desconcierte y tome actitudes o decisiones que no correspondan a la unidad y vaya en contra del Frente, porque al ir en coalición todas las candidaturas serán por designaciónAdemás de convertir la designación en un trabajo electoral, planeado, organizado y estratégico, yo creo que está nueva cultura que el PAN está viviendo en los últimos años, ha cambiado las reglas, las formas de relacionarse entre los panistas, donde ha cambiado la forma de seleccionar a nuestros candidatosTenemos que ir por un margen de diálogo, de consenso y por un trabajo entre todos los hombres y mujeres de Acción Nacional¿A pesar de esta crisis, usted cree que el PAN o el Frente Ciudadano puede ganar la Presidencia? —El Frente que se ha formado es una fuerza poderosa, yo creo que el PAN ha ingresado en una era muy importante, en donde hay cambios en muchos países por el tema aliancista, un tema que tiene que estar vinculado a una propuesta de nación, a una propuesta que sea capaz de cambiar de raíz el sistema político mexicano que no acaba de morir, que pare el populismo, México no se merece convertirse en Venezuela, y que en ese sentido, el primer gran logro es un Frente con esa naturalezaFalta que veamos el proyecto de nación y, obviamente, el candidato, creemos que estas tres fuerzas que suman voluntades también sabrán sumar ciudadanos, simpatizantes en un gran número, y estoy yo convencido que es un camino que nos puede dar el resurgimiento de un gobierno aliancista y de un gobierno capaz de poner piedras sólidas contundentes para acabar con el sistema político mexicano y también poner un muro al populismo¿A usted le agrada el Frente Ciudadano por México? —Yo siempre he sido una persona que cree en el tema de las alianzasEn 2013 construimos algunas exitosas, y ese el camino que tiene México para poder cambiar de fondo, teniendo de por medio un plan de nación, con elementos contundentes que los mexicanos quieren y que el país exige, esperemos conocer ese planteamiento de nación que el Frente está elaborandoYo creo que el Frente ha preocupado al PRI y por eso nos atacan, por ello digo que la dirigencia no debe de distraerse ni contestar, porque no debemos perder el tiempo ni la brújulaHay que cuidarse y aclarar como se ha hecho, e ir con los ciudadanos a decirles que el Frente tiene un plan a comunicar, que es transparente y que tiene como fin aglutinar a la gran mayoría de los ciudadanos para empezar una transición de política nacional que no ha terminado de culminar, creo que esa tarea es fundamental, ahí es donde debemos enfocarnosNosotros, como ex gobernadores, debemos trabajar y aportar elementos que fortalezcan la unidad, porque la victoria de 2018 es por una alianza interna, de diálogo, de consenso entre los grupos del partido, para poder ir con las otras fuerzas políticas que se suman a este proyectoEsta alianza nunca se había dado y el hecho de juntar el ala conservadora y con la izquierda representa otra forma de ver la vida, pero que coinciden en un punto fundamental, dejamos puntos que nos dividen para centrarnos en un punto que es México y el nacimiento de un sistema político nuevo, un plan de nación que lo merecen los mexicanos¿De los aspirantes que levantan la mano, quién le gusta? —Yo en este momento no he tomado decisión, estoy esperando los tiempos, creo que hay cosas que están por suceder, hay que esperar un tiempo para definirLo que sí es importante es que si ya se eligió la designación en muchos estados de la República y el mismo Frente abre esa posibilidad en la decisión de su candidato presidencial, éste debe surgir de una claridad a prueba de todo, que tenga elementos democráticos que le den el piso parejo a los que van a participar y, obviamente, que sea un método que nos permita fortalecer la unidad y que ningún activo de Acción Nacional quede fuera del proceso, ni de los otros partidos¿Los panistas deben apoyar a un candidato presidencial en 2018 que no sea de AN? —Cada partido tiene una fuerza nacional y el PAN tiene la suya, yo creo que el PAN tiene mucha fuerza, pero para obtener la victoria deben entenderse las tres fuerzas políticas, pero sí creo que el partido que tenga más fuerza, el que lleve mano, es el que debe representar a los tres partidos tanto a nivel municipal, como estatal y nacional