... aparecerá en el diario digital AM Hidalgo de forma periódica con el propósito de abrir el debate en torno a la agenda política local y nacional.Los autores de este espacio, nos declaramos periodistas y como tal, entes políticos desprovistos de simpatías a colores partidistas o camisetas de grupo, siempre en congruencia con los principios de nuestra profesión.Nuestro ícono está diseñado a partir del horno de cremación de animales que fue usado para incinerar al periodista Emilio Ordoñez, considerado como la primer afrenta mortal de un gobierno contra la libertad de expresión.A quienes metieron aly tomaron un bronceado zanahoria fueron José Pablo Maauad Pontón y Aunard de la Rocha, quienes decidieron destinos de playa para dedicar su instrucción en alta dirección en materia hotelera.El primero de ellos, en el añejo puerto de Acapulco como integrante de un cuerpo directivo y el australiano en Cancún, donde ya esperan ver sus esfuerzos convertidos en hoteles.En los pasillos del ISSSTE acusan haber perdido un buen doctor, en referencia al ex delegado Jorge Islas, mientras que en el Instituto Nacional de Migración (INM) no justamente ganaron al mejor delegado a decir de los centro y sudamericanos, quienes padecen la ausencia de instalaciones que permitan una buena estancia tras sus arrestos.Quien se da vuelo para ser visto como un gran prospecto, para ser considerado como candidato a diputado es el delegado de Oportunidades, Antonio Lechuga Reyes, quien ya dispuso de recursos para una precampaña.Un equipo de gestores en materia de recursos federales le hace falta a la alcaldía de Pachuca, quien no atina a dar atención a las necesidades inmediatas de la ciudad. Incluso, ya existe en curso una denuncia de carácter penal en contra del ayuntamiento por los daños ocasionados a su automóvil. Este equipo externo nos daría a los ciudadanos la tranquilidad de circular sin miedos a caer en un bache.