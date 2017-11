Identifican cuatro rastros clandestinos en Tula

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Centro de Sacrificio Animal (Cedsa) identificó cuatro rastros clandestinos en Tula que ponen en riesgo la salud de la población, ya que no cuentan con las normas sanitarias necesarias ni se tiene control de la carne que procesan.Perla Altamirano Cardoso, directora del centro, detalló que dichas instalaciones están en Tula, Santa Ana Ahuehuepan, Carranza y Xochitlán de las Flores.Sin embargo, reconoció que la dependencia a su cargo no tiene la facultad legal para cerrarlos, por lo que son necesarias adecuaciones a los reglamentos municipales.También manifestó que la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh) tiene conocimiento de estos lugares pero hasta la fecha no ha hecho nada por clausurarlos.Por tanto, estos espacios operan sin contar con personal especializado en la matanza de animales y sin cumplir las normas sanitarias, además de que no expiden sellos que permitan garantizar la procedencia.Cedsa recorrió 75 carnicerías en la zona urbana y detectó varias que venden carne de dudosa procedencia, como en el tianguis municipal, Barrio Alto e Iturbe.