Dedica su vida a las letras

Comas bien puestas y textos precisos, fue lo que durante cerca de una década, buscó José Antonio Banda, un joven escritor originario de Coatzacoalcos, Veracruz y residente en Irapuato, que concretó su tercera publicación: ‘Río Interior’.Banda es perfeccionista, se nota en la forma en que acomoda uno de los ejemplares de ‘Río Interior’, publicado en 2016 por la casa editorial Atrasalante, así como su ‘Teoría de la desolación’, publicada en 2012 por Azafrán y Cinabrio, mientras se prepara para la entrevista.A sus 34 años, José Antonio todavía no se considera escritor de profesión, siendo docente la mayor parte del día, pero sus letras dicen otra cosa de él.Fue en diciembre de 2016 cuando ‘Río Interior’ vio la luz, aunque los poemas incluidos en este libro comenzaron a salir de la imaginería de Banda desde el 2010, cuando se motivó para poder retomar su mayor pasión: la literatura.“El último poema en forma lo escribí como en mayo o junio del 2014, aún así hay períodos de ligeras reescrituras, de lo que va de mayo a diciembre (2016) que me anuncian el premio que ganó este libro”, recordó.‘Río Interior’ contiene el material que Banda comenzó a trabajar durante su paso por la maestría de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Guanajuato, uno de sus grandes sueños que guardó por más de una década, dedicándose primero a estudiar Ingeniería en Sistemas Computacionales.Con sus poemas, Banda ganó el premio Nacional de Poesía Bartolomé Delgado en 2014, otorgado por el Instituto Sonorense de Cultura, con lo que logró concretar la publicación del material con editorial Atrasalante, elegida por el escritor debido a su calidad.“Entonces, escribí al editor y en lugar de decirme: ‘Sí, vamos’, me pide que le mande el ejemplar. Me dice que si le gusta le entra, pero si no, no se iban a aventar con el libro. Me mandó algunas observaciones, eso me gustó mucho, y al final, se concretó el trabajo”, compartió.Banda reconoce sus influencias de escritores mundialmente conocidos como Octavio Paz, Rubén Darío, que lo han formado e impulsado a perseverar en la escritura, en la literatura, quienes también lo motivaron a tomar la pluma desde su juventud, pasión que no se ha terminado, por lo que se enfoca ya en nuevos proyectos.José Antonio es apasionado de la lectura, pues desde chico confiesa que ‘devoraba’ cualquier texto que estuviera a su alcance, profesionalizando su pasión con el tiempo, con la experiencia y con el acercamiento a escritores y poetas guanajuatenses.Actualmente, da clases en la Escuela de Nivel Medio Superior en Irapuato (ENMSI), donde busca incentivar a los jóvenes a encontrar su camino, además de contribuir en publicaciones culturales como la revista Argonauta.