Descarta Alcalde subir impuestos para 2018

Para el próximo año, el costo de los impuestos en Irapuato sólo tendrá un incremento del 3% debido a la inflación, lo cual no afectará la economía de los ciudadanos, señaló el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez.Comentó que incluso se dará una disminución en algunos impuestos, entre ellos el que se aplica a Espectáculos Públicos, que actualmente es del 8% e irá hasta un 5% para el primer nivel, y del 5% al 3% en el segundo nivel.Agregó que la ciudadanía ha cumplido en mayor medida con el pago de diferentes impuestos en tiempo y forma, actividad que esperan que continúe.Ortiz Gutiérrez indicó que tratarán de contrarrestar el impacto que tendrá el incremento del Derecho de Alumbrado Público (DAP), con la inversión de 35 millones de pesos en luminarias tipo Led, que reducirán los costos.“Esto nos traerá sí un gasto inicial o una inversión, pero va a ir disminuyendo en el DAP paulatinamente, hasta que logremos estar parejos”, dijo.Indicó que no tiene información del ex elemento de Policía que desapareció en Salamanca, y que el Municipio sólo ha recibido una consulta de la Procuraduría de Justicia, pues esta persona aparecía en Plataforma México como empleado dado de baja.“Desde hace algunos meses había dejado de pertenecer a la corporación (...) tengo entendido que hubo alguna situación de estas que fue atribuible a su responsabilidad y por eso se le dio de baja”, finalizó.