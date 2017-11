Exigen despido de León Morales

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Organizaciones civiles, denunciaron a Daniel León Morales, director de Mercados en Irapuato, por falsificación de documentos antes de ser funcionario público; ante ello, exigen su salida de la dependencia a la que representa.En rueda de prensa los grupos ciudadanos ‘Cabildo Ciudadano Irapuatense’, ‘Grupo de Colonos Unidos 1ro de Mayo’, ‘Alianza Multisectorial de Comerciantes de Irapuato’ y ‘Grupo Comerciantes del Galán’, informaron sobre la denuncia interpuesta en contra del funcionario municipal ante el Ministerio Público (MP) por falsificación de documentos.“Atendiendo a los actos de corrupción que han sido visibles a la luz pública por parte de los funcionarios, el día de hoy acudimos al Ministerio Público, donde se interpuso una denuncia en contra del señor Daniel León Morales por falsificación de documentos”, señaló Joan Ochoa Sada, integrante de ‘Cabildo Ciudadano’.“Se solicitó a acceso a la información pública que se nos proporcionara la carta de antecedentes no penales, que es un requisito para que un servidor público en el cargo que está debe tener toda la probidad para poder desempeñar esa honorabilidad que se requiere y que le delegamos a la Administración, para que su equipo en la Administración sean las personas más cabales para desempeñar el puesto... y encontramos que sí tiene carta de antecedentes penales”, explicó.Exhibieron la posibilidad de que si esto lo sabía la Presidencia Municipal entonces podría ser cómplice al respecto o en su defecto no le importaba estos requisitos que exigen los ciudadanos y en segunda, si no lo sabían denota una clara deficiencia en el municipio.Los quejosos, exigen al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez la destitución del Director de Mercados.“Si de verdad tiene principios morales el Alcalde, que destituya al Director de Mercados y que inicie una investigación profunda”, denunciaron.Finalmente amenazaron con llevar la denuncia al Congreso del Estado para que se fiscalice esta situación.