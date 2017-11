Niegan reapertura de bar en Jaral

Publicidad

El Ayuntamiento de Jaral del Progreso determinó no autorizar la reapertura del bar La Huerta, en donde en mayo de fue asesinada una persona, al indicar el alcalde José Alberto Vargas Franco que los dueños no han cumplido con el pago de la multa además de señalar que no se permitirá que se repitan este tipo de incidencias.“Por orden judicial se mantuvo cerrado mientras se hacía la investigación y al levantarse la investigación, los dueños intentaron abrir inmediatamente, pero yo me señalo como el responsable directo de no haber permitido reaperturar el lugar; he hablado con los dueños cinco veces, indicándoles que una situación así no se puede pasar desapercibida”, declaró el Alcalde.En el caso del Centro Botanero ‘Tom’, en donde se registró el primero de mayo la agresión de una persona identificada como Juan Pablo y en contra de José Aguilar, quien murió horas después en el Hospital Comunitario, actualmente se mantiene abierto y en funcionamiento.En este caso, el alcalde José Alberto Vargas Franco explicó que, aunque fue un caso similar, el incidente se registró afuera del establecimiento.“La investigación arrojó que la agresión ocurrió afuera, pero aun así se mantuvo cerrado durante tres meses, por ley se tuvo que permitir volver a abrir, pero si fuera por mí se mantendría cerrado e incluso les hubiese quitado la licencia”, indicó.Para que se permita la reapartura del bar La Huerta, los propietarios deben de pagar primero una multa que oscila cerca de los once mil pesos, además de que debe de cumplir con ciertos lineamientos de seguridad.