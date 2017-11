Queda ‘en pausa’ salida de Regidor

Publicidad

En ‘veremos’ se encuentra la salida de Morena del regidor Rafael Rodríguez Hernández, ya que hasta el momento no ha presentado un documento oficial de renuncia a nivel estatal, informó la dirigente de este partido en Irapuato, Maribel Aguilar.Recordó que en días pasadores el Regidor había hecho una publicación donde decía que salía de Morena para unirse al Partido de la Revolución democrática (PRD), sin embargo para darse de baja se debe llevar a cabo un procedimiento.“En nuestro partido a nivel nacional es donde tienen que tomar la situación, pero dada la renuncia pública que hizo el Regidor, prácticamente la ciudadanía ya lo está tomando como un hecho. Oficialmente todavía no ha hecho el proceso de baja definitiva del partido”, comentó.Explicó que Rodríguez Hernández tendría que platicar con los dirigentes de Morena y si es su decisión darlo de baja, debe de presentar por escrito su renuncia ante el Consejo de Votación del Departamento de Honor y Justicia y ante el Comité Estatal.Por su parte, Rafael Rodríguez señaló que existe la posibilidad de una conciliación con el partido Morena para evitar su salida, en caso de tener un diálogo con el dirigente estatal del partido, Luis Ernesto Prieto y que pueda existir una ‘restructuración’ en el partido.Para poder llegar a una conciliación, Rafael Rodríguez dijo estar abierto para dialogar con el dirigente estatal de Morena.Señaló que su situación en Morena a nivel nacional está bien “pero en las secciones son las que no están llegando a un buen punto, no hay bases”.Explicó que por ahora sigue en Morena y que el acercamiento que tuvo con gente del PRD en Guanajuato capital, fue para pedir asesoría, ya que a la posibilidad de dejar las filas de Morena continuaría como servidor público independiente.Sobre el tema, el secretario del Ayuntamiento, Xavier Alcántara Torres, dijo que formalmente no habido ninguna comunicación o notificación por parte del Regidor sobre su decisión de ya no pertenecer a Morena.En caso de que Rafael Rodríguez se diera de baja del partido de Morena, dijo no tiene ningún efecto al interior del Ayuntamiento.“Las decisiones son colegiadas y se someten al escrutinio del voto, en esos términos los líderes del Ayuntamiento, síndicos, regidores y el propio Alcalde, toman decisiones colegiadas, entonces su decisión significa un voto a favor o en contra, pero no afecta”, explicó.