Localizan auto con uniforme de policía

Se localizó un automóvil en el municipio de Salamanca; al interior de dicha unidad se encontró un chaleco y camisola con la leyenda de “Policía Municipal”.Alrededor de las 09:30 horas del domingo, Elementos de Seguridad Pública del Estado localizaron un vehículo tipo Sedan de la marca Chevrolet color azul sin la placa de circulación delantera.El vehículo se encontró a las afueras del fraccionamiento Jardines del Country que lo localiza justo a la entrada del municipio de Salamanca con dirección proveniente de la ciudad de Irapuato.Se confirmó por parte de elementos de Seguridad Pública, que al interior del coche se encontró una identificación oficial(licencia de manejo) a nombre de Guillermo Alberto Delgado Sanabria.Así mismo se notificó del hallazgo de un chaleco y camisola con la leyenda de “Policía Municipal” al parecer con registro de manchas de sangre.Trascendió que en el vehículo encontrado viajaba la persona identificada como Guillermo Alberto Delgado Sanabri un ex elemento de la polícia municipal de Irapuato quién presentó su baja voluntaria en la corporación aproximadamente hace 4 meses y desempeñaba sus labores en el sector rural de dicho municipio.Por otra parte se tiene de conocimiento que la madre de este ex policía fue quién notificó a las autoridades municipales de la ciudad de Irapuato sobre la desaparición de su hijo de 27 años de edad quién no se encontró en su domicilio luego del hallazgo del vehículo en Salamanca.Autoridades ministeriales acordonaron la zona del hallazgo con el fin de realizar las investigaciones pertinentes que arrojen una línea de investigación en torno al suceso.Se dio de baja hace 4 mesesEl Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García dijo desconocer los hechos en los que se vio involucrado el ex elemento de policía Guillermo Delgado, y que la única información que tienen es que se dio de baja de la corporación hace meses.“Lo único que corroboramos es que fue elemento, estuvo hace como 4 o 5 meses en la corporación pero él pidió su baja, pero no se cual sea la investigación (...) no tengo precisa la fecha ni la situación, pero lo que me dicen es que él se da de baja”, dijo.Comentó que debe ser el Ministerio Público del municipio de Salamanca quien se encargue de las investigaciones, pues la Secretaría de Irapuato no tiene información de las actividades del ex elemento de policía, y señaló que no les han pedido informes sobre él hasta el momento.