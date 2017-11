Invita a cambiar al país

Publicidad

La Asociación AGAPE en La Piedad, se reunió con habitantes de diferentes zonas del municipio, con el fin de tener una convivencia con ellos, y “cambiar este municipio con nuevas oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida”, dijo uno de quienes intervinieron en la bienvenida.La reunión fue después de las 2 de la tarde en el salón de fiestas Lorenis de esta ciudad, donde se reunieron más de 200 personas de colonias, barrios y comunidades del municipio.Eduardo Torres Quintanar, presidente de la asociación AGAPE, relató parte de su historia, que dijo “he permanecido mucho tiempo solo, (por la separación de sus padres), pero eso me ha motivado para ayudar y convivir con otras personas que se encuentran iguales a lo que he vivido”.Dijo que eso le motiva para luchar por la historia de cada uno de ellos, dijo que no los deben asustar con el petate del muerto, porque no andan realizando actos anticipados de campaña, ni andamos promoviendo a nadie, sino se trata de una fiesta para ustedes.Señaló que un guía es una persona que conoce el camino, pero reconoce que él no conoce el camino, “porque lo que nos planteamos es cambiar el modelo de gobierno que tenemos, que ahora sea un gobierno en lo familiar, honesto, pero para eso no hay camino, porque los políticos no se preocupan por eso”.Dijo que pese a tener muchos defectos como persona, “me la quiero rifar con ustedes en este movimiento que se llama AGAPE, que construimos todos y que se plantea transformar la vida de este país, de este país que dejó de tener esperanza”.Señaló una estadística en la que el hijo del obrero sólo tiene el 10 por ciento de probabilidades para ser profesionista, “el nacer en la pobreza significa, morir en la misma pobreza, por eso me resisto a creer que ese es el destino de la vida humana”.Dijo que como seres humanos se puede construir sociedades mejores, por lo que aseguró que AGAPE es un movimiento revolucionario y se puede lograr.Se dijo emocionado de pensar que se pueden cambiar las cosas, y “vamos a salir adelante porque ya nos estamos organizando y porque hay todavía quienes podemos salir a la calle y poder ver a los ojos a la gente, y decirle no te rindas no estás solo”.Hubo otras intervenciones como Alberto Gutiérrez, Guillermo Chávez, Rafael Ayala, Tatiana Ayala, quienes destacaron el liderazgo de Eduardo.