Luchador de MMA sufre paro cardiaco durante pelea

El pasado viernes se llevó a cabo en Houston, Texas, el evento “Legacy Fighting Alliance 26 (LFA)” en el que se enfrentan luchadores de artes marciales mixtas.Durante el evento, el luchador Clovis “CJ” Hancock protagonizó una aparatosa escena luego de ser noqueado en el segundo round por Charlie Ontiveros y caer al suelo del ring con un paro cardiaco.“Bueno, estuve muerto esta noche en la jaula… estoy bien. Gracias a todos”“Mi corazón se detuvo y tuve insuficiencia renal. Me hicieron resucitación cardiopulmonar, me pusieron el desfibrilador dos veces y me trajeron de vuelta” relató Hancock en su cuenta de Facebook.Y terminó diciendo “el doctor dice que no debería pelear otra vez… estoy devastado, supongo que seré un entrenador de ahora en adelante”.Inmediatamente después de que la patada diera en su objetivo se solicitó el auxilio del equipo médico que se encontraba sentado abajo del octágono, quienes fueron capaces de reanimar y estabilizar a “CJ”, para trasladarlo después al hospital en una ambulancia. Se determinó que el luchador sufrió insuficiencia renal, comentó Soares en un comunicado en sus redes sociales.Christine Ross, la novia de “CJ” se mantuvo pendiente en todo momento de lo que ocurría actualizando los partes médicos en sus redes sociales.