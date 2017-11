Osorio, cara a cara con cada jugador de la Selección

Publicidad

La semana anterior los 32 jugadores que estarán bajo la observación de Juan Carlos Osorio de cara a la Copa del Mundo, recibieron el plan de trabajo que deberán mantener hasta saber si entran en la lista final.En esta semana de convivencia por los juegos amistosos contra Bélgica y Polonia, el colombiano hablará de forma específica con cada uno de los convocados para aclarar puntos de vista."Esta va a ser una gran oportunidad para compartir no solamente con Giovani y Jonathan Dos Santos, sino con todo el resto del grupo. Finalmente los jugadores recibieron la semana pasada la información de la plataforma, las herramientas que la Federación les brinda de acompañamiento a todos los jugadores, vamos a tener la oportunidad de corroborar con ellos, de despejar dudas y de concentrar todo en lo que nos corresponde", precisó el técnico.Reafirmó también que la Selección está abierta a todos los jugadores: "Yo creo que lo más importante es que los muchachos ojalá participen en sus clubes y que sean influyentes, que estén competitivamente entrenando todos los días y que lleguen en el mejor nivel posible el año entrante, para que en el momento que tengamos que tomar las decisiones ojalá podamos ser justos con todos. Ahora me parece que no podemos, y menos yo, quitarle la posibilidad a nadie, también hay que aclarar que hay varios que se quedaron en México que pueden tener espacio en la Selección, a todos ellos les estamos abriendo la posibilidad, las puertas, invitándolos a que estén en su mejor nivel y todos compitan por un puesto en la Selección", consideró Osorio.