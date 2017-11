Pepe arremete contra la afición del Real Madrid

Publicidad

sigue recordando aly especialmente la afición delSin embargo, en esta ocasión criticó a la afición Merengue por la ausencia de animación cuando el equipo más lo necesita como en los últimos partidos. Pepe considera que no hay ni punto de comparación con la afición de su actual club en“Los fans del Besiktas son muy apasionados. Cuando entras al campo, el ruido que viene de las gradas siempre me sorprende. Quizás a los aficionados del Real Madrid no les guste lo que digo. La gente dice que los fans del Real transmiten entusiasmo, pero no lo creo”, aseguró el defensa en una entrevista a Bein Sports.“Los estados de ánimo en el Besiktas y en elson muy diferentes”, reflejó el exmadridista para dejar claro que los aficionados turcos lo viven con pasión y no solo durante los 90 minutos que dura un partido: “En Turquía a la gente le gusta este deporte. Solo piensan en fútbol y después de los partidos, escuchamos ruido hasta el amanecer”, comentó.No es la primera vez que Pepe tunde a la afición madridista, pues cuando llegó al Besiktas, el defensa aseguró que: “teníamos que automotivarnos para jugar”.