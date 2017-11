Publicidad

Antes de jugador el partido entre Bélgica y lael próximo viernes en, el director técnico de, confesó quees uno de sus futbolistas preferidos del Tri y que quiso ficharlo cuando estaba dirigiendo en la“Me encanta el jugador mexicano porque le gusta tener el balón y es muy dinámico. Siempre tuve una debilidad por, quise ficharlo porque tiene un gran talento y lamentablemente no se pudo. Siempre me toca enfrentarlo”, comentó el técnico español.Respecto al duelo que tendrá Bélgica ante, el entrenador destacó las cualidades del equipo mexicano y lo que será enfrentarlos como preparación rumbo al“Poder luchar con un equipo con la calidad técnica de la Selección Mexicana nos dará una buena preparación para el Mundial. Son dos equipos bastantes similares que nos gusta tener la posesión de juego y tener uno contra uno; ambos estamos hechos para ganar el partido”, dijo Martínez en entrevista con Agenda Fox Sports.El entrenador también habló sobre el técnico del Tri,, a quien llenó de elogios por su forma de dirigir y conocimiento táctico.“Para mí la idea de Juan Carlos Osorio me encanta, y no es fácil pero es muy atrevida y si sale bien, es muy buena. Hoy en día es importante conocer los conceptos, los sistemas tienen que ser flexibles y debes adaptarte a la necesidad del juego y de los contrarios, es una gran ventaja, porque hace que el futbolista tenga que tomar decisiones en el juego", sentenció Martínez