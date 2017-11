'Sus números respaldan a Elías'

Publicidad



“Es el sentir de un compañero, (Elías) ha hecho méritos, creo que sería lindo que se le reconozca con un llamado a la Selección (...) Seguro está en los planes del profe porque es una persona estudiada”.

, suma 310 pases completos yno tiene ninguna duda, con estos números,El “Patrullero” está jugando su novena temporada con la casaca verdiblanca, Mosquera apenas la primera, aunque ello no es un motivo que impida al defensorSi bien no ha trabajado bajo las órdenes de Osorio, sí tuvo la oportunidad de enfrentarlo cuando militó en las filas del Independiente de Medellín y el América de Cali, y el actual timonel de la Selección Mexicana dirigía al Atlético Nacional y al Once Caldas.Mosquera, mostrándose respetuoso ante las decisiones de Juan Carlos Osorio, quien, confía en que Hernández será contemplado por el estratega, pero esto no debería ser una razón para dejarlo fuera de una lista en la que se ha ganado su lugar.Álvaro Ramos pelea la bola durante la práctica.Sin duda,, no sólo se ha consolidado como uno de los elementos verdiblancos más fructíferos, sino también comoLuego de 16 jornadas, el michoacano, los cuales se traducen en las siete asistencias con las que ya cuenta, convirtiéndose así en uno de los líderes en este sector.Las instalaciones de Casa Club, ayer por la mañana, fueronpara su primera práctica de la semana, ésta enfocada en Santos, su rival del fin de semana en el partido amistoso que disputarán en Estados Unidos.Aunque recién se integró al trabajo general,, quien ha entrenado con intensidad junto a sus compañeros.