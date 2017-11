'Aprietan' contra Bárbara

Publicidad



“En las mesas de trabajo se ha ido marcando el conocimiento para todos los integrantes de la Comsión del contenido de los expedientes y ya se les ha expuesto las partes principales que ellos nos piden, ahorita seguimos en el análisis”, señaló Muñoz.



“No queremos incurrir en alguna situación que pueda perjudicar el hecho de salir en medios por parte de nosotros, algún nombre en particular”, expresó.



“Yo creo que se está haciendo como debe ser, cuidadosamente y viendo todos los aspectos, desde las leyes que posiblemente se están violentando, las sanciones, etcétera, va bien y cuidadosamente”, opinó el regidor Salvador Sánchez Romero, también miembro de la Comisión.

“Yo creo que hemos sido todos mesurados, finalmente apenas estamos en el análisis de la información, no podemos empezar a tomar decisiones ni hacernos juicios, pero yo creo que cada quien está asumiendo su papel responsablemente, ya después vendrán declaraciones y posisionamientos políticos seguramente”, externó, añadiendo que esto servirá para darle a la ciudadanía el mensaje de que el que la hace la paga.

Larealizará al menos una mesa de trabajo más para analizarcon irregularidades del proceso de, para determinar las sanciones administrativas que les correspondan, en sesión de la Comisión de Gobierno.Y aunque la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG)a partir de la instrucción de analizar y determinar una sanción, es seguro que tardarán más, sin que esto no sea motivo de sanción o invalidez de lo que se determine.Ayer por la mañana, los miembros de la Comisión realizaron una segunda mesa de trabajo, en que expusieron cuadros explicativos de la, detalló el síndicoLa subsecretaria del Ayuntamiento,, recordó que de los siete expedientes se desprenden cuatro relacionados con ex integrantes del Ayuntamiento, dos, con ex titulares de dependencias, y uno, con ex consejeros ciudadanos del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP).Lo que no se les había entregado hasta ayer eran expedientes de pruebas, cuyos documentos están, mismos que, para que sean de más fácil acceso.Aunqueque incluyen bases de licitación del 2014, modelo del título de concesión y dictámenes de la ex Comisión Técnica Especializada,, como la reposición del fallo que hizo está administración.Respecto a que las mesas de trabajo estén siendo a puerta cerrada, la subsecretaria defendió quede los participantes involucrados en el procedimiento de sanción.El síndico, recordó que la sanción puede llegar incluso a inhabilitación, pero no quiso adelantarse y aseguró que se está haciendo una muy buena revisión de toda la documentación.