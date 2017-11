REVUELO INÚTIL

Publicidad

Se armó revuelo que si el nuevo contralor interno del Tribunal de Justicia Administrativa, Sergio Ojeda, fue electo ‘a modo’ para salvar de una sanción a su anterior jefe, el magistrado Cuauhtémoc Chávez.La realidad es que el nuevo funcionario del TJA no tiene para donde hacerse, el expediente por firmar documentos con un doctorado que resultó “patito” ya está cocinado, y que haya sanción es inevitable.La conducta en la que incurrió el Magistrado es a todas luces una falta administrativa sancionada en Ley y cualquier código de ética de servidores públicos. Sólo llega a aplicar la sanción. No hay de otra.Luego que desde abril del 2016 en el Municipio de León aprobaron donar terrenos al IMSS para la construcción de dos unidades de medicina familiar en las colonias Los Naranjos y Fuentes del Valle, en la Delegación del Seguro Social aseguran que no pasará de inicio de 2018 que se lance la licitación.Eso sí, por lo pronto sólo será para la construcción de una, la de Los Naranjos, la otra debe esperar aún sin fecha. Se trata de una unidad de 10 consultores para atender 50 mil derechohabientes, la inversión estimada es de 60 millones de pesos. El objetivo es quitar presión a la saturada clínica de Las Trojes.Otra buena noticia es que el nuevo Hospital General #58 del IMSS, luego de tantos retrasos que derivaron en quitarle la obra a ICA, ahora ya no se detiene. Esperan esté listo para marzo 2018.Y de los 340 médicos especialistas que se ocupan para el servicio ya tienen amarrados a 270 que fueron reclutados en el draft de marzo del 2017 y que ya están prestando servicios en otras unidades. En total se ocupará una plantilla de 1,700 trabajadores cuya selección deberá comenzar a principios de año. El delegado del IMSS, Sergio Santibáñez, dice que el Sindicato propone y el Seguro contrata. Atentos.Otros proyectos que el IMSS tiene en marcha es la Unidad de Medicina Familiar 59 en Celaya que está a más del 90% y entregarán en diciembre. Y en Irapuato para 2018 se licitará la ampliación y remodelación del área de Urgencia del Hospital General con una inversión de 45 millones. Pero no es suficiente el boom de empleo exige a la institución responder con mayor infraestructura, y pronto.En el PRI de León comienzan a dar señales de vida en alistar armas para la batalla electoral del 2018. Para hoy están invitando a militantes y simpatizantes a la presentación de los “Foros Temáticos Consultivos” con la finalidad de elaborar una propuesta de desarrollo para el municipio de León, que le llaman “Plan León 2018”. La cita es a las 11 horas en un restaurante de la Calzada de los Héroes.La invitación dice que “los priístas de León unidos y de la mano con todos los sectores de la sociedad, organizan con acciones y proyectos innovadores ampliar su capacidad para escuchar a la ciudadanía y redefinir su oferta política”. Este movimiento es el que desde hace un rato está promoviendo el exdirigente del partido Fortino Batres, que dice no es por un proyecto personal, pero tampoco diría no.Ya le decíamos que algo trama el Partido Verde con el regreso a la grilla política de una de sus mejores cartas, la del celayense Felipe Arturo Camarena García. Luego de ser Diputado Federal se alejó del PVEM pero ahora está más animado que nunca y está en el arrancadero como una opción de candidato a la gubernatura si es que el partido por fin va con un candidato propio y ya no en coalición con el PRI.Pero mientras son peras o son manzanas el nuevo jefe estatal del PVEM, el regidor leonés Sergio Contreras, le creó a Felipe Arturo la cartera de Coordinador Adjunto de Municipios. Con esa encomienda andará en los rincones del estado, el viernes hubo una reunión en su tierra, Celaya. Ahí estuvo también la diputada local y candidata a la dirigencia nacional, Beatriz Manrique.En la Capital del Estado cuentan que el alcalde tricolor, Édgar Castro, anda sacado de onda con la última declaración del gobernador Miguel Márquez en la que dijo que no les dará los otros dos millones para gastos del FIC hasta probar los primeros, y luego el raspón de que veía la ciudad sucia.Históricamente ese dinero llega a destiempo y en dos entregas. Y dicen que no es que el Municipio se niegue a comprobar en qué ocupó los primeros dos milloncitos simplemente que les sorprende la postura de Márquez pues no se conoce, al menos públicamente, algo así con otro gobierno local.Guanajuato acaba de recibir por cuarto año consecutivo el reconocimiento como “Marca de Confianza” por la revista Selecciones del Reader´s Digest de México y se posicionó entre las diez ciudades a nivel mundial que debes visitar en el 2018 según la revista internacional de turismo The Lonely Planet. Para hacer honor a estos nombramientos se esperaría un mejor entendimiento de Estado y Municipio.Desde Gyeongju, República de Corea, el alcalde panista de San Miguel de Allende, Ricardo Villarreal García, está de plácemes por su nombramiento como nuevo Vicepresidente de la Organización Mundial de Ciudades Patrimonio Mundial (OCMP) para el periodo 2017-2019, que agrupa a casi 200 ciudades.El guanajuatense es actualmente Presidente de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial y el ganar un asiento en el Consejo de Administración de la OCMP, en la que sólo están máximo ocho alcaldes, es una oportunidad valiosa para proyectar a San Miguel aún en los ojos del mundo, pero también al resto de la ciudades patrimonio en México, entre ella a Guanajuato Capital.La diputada federal del PRI, Azul Etcheverry Aranda, demandó al INE agilizar los procesos burocáticos para que los mexicanos en el extranjero obtengan su credencial de elector y emitan su voto en 2018. Mencionó que hoy existen más de 388 mil mexicanos en el exterior que cuentan con la credencial, lo que es una representación nueve veces mayor a los credencializados en el proceso electoral del 2012.“La participación de nuestros compatriotas puede sacar de la invisibilidad política a los que sólo vemos que dan peso a la economía del País”, expresó la legisladora leonesa.